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    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    El nuevo timonel de Universidad Católica se refiere a sus primeros desafíos al mando de la concesionaria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”. Foto: Comunicaciones Cruzados

    La UC tiene nuevo presidente. Matías Claro fue electo como timonel de Cruzados. Tras su llegada a la cabeza de la concesionaria, el ingeniero comecial destacó el respaldo recibido y los desafíos que enfrenta la institución precordillerana.

    Claro valoró la confianza entregada por la mesa directiva y expresó el significado personal que tiene asumir el cargo. “Para mí es una emoción. Como hincha de este club toda la vida, poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia a que la Católica siga creciendo y sea un club aún más grande que el que ya es”, señaló de entrada.

    Matías Claro, junto a Hernán de Solminihac y Francisco Lavín. Foto: Comunicaciones Cruzados

    El dirigente repasó su trayectoria reciente dentro de la sociedad anónima. “Mi expectativa, después de haber pasado ya un tiempo de casi cuatro años en el directorio, el último año como vicepresidente, me ha permitido conocer muy de cerca cómo funciona Cruzados. Creo que ahora tenemos la gran oportunidad, después de haber construido este maravilloso estadio, de poder focalizarnos en lo deportivo, de poder seguir creciendo en lo deportivo”, indicó.

    En relación con los objetivos, el nuevo presidente fue claro al establecer metas mínimas para el club. “Que Católica todos los años esté compitiendo por el Campeonato Nacional, que pase a fases de grupos en las copas internacionales. Eso es lo mínimo que una institución como es Católica tiene que estar cada año disputando”, afirmó.

    Finalmente, Claro enfatizó el compromiso del directorio con los resultados y el vínculo emocional con el equipo. “Este directorio es tan hincha como todos ustedes de esta querida institución. Vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para mejorar cada día más en nuestros resultados deportivos y quiero que también sepan que el orgullo de ser cruzado lo llevamos adentro en nuestro corazón”, cerró.

    Tras el nombramiento de Matías Claro, el expresidente de Cruzados, Juan Tagle, tuvo palabras para su sucesor. “Mucho éxito a Matías en este tremendo desafío. Y también a Hernán y Francisco. Tres cruzados de tomo y lomo que seguro nos seguirán llevando por esta ruta de crecimiento y éxitos deportivos”, escribió el abogado en su cuenta de X.

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