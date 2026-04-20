“Tu huella ya está en nuestra historia”: el homenaje de la UC a Juan Tagle en su último día como presidente de Cruzados

Este lunes 20 de abril se cierra un ciclo en Universidad Católica. El paso de Juan Tagle como presidente de Cruzados llega a su fin después de estar 10 años como mandamás de la institución.

Por lo mismo, en las redes sociales del club la UC publicó un video en homenaje. “Muchas gracias Juan Tagle por estos 16 años; seis como Director y 10 como presidente en Cruzados”, señalaron en la publicación.

“Liderazgo, compromiso y crecimiento al frente de nuestra institución dejan un importante legado. Tu huella ya está en nuestra historia. ¡Éxito en lo que viene!”, complementaron.

En las imágenes se pueden apreciar momentos inolvidables para Universidad Católica. Celebraciones de campeonatos, la llegada de Fernando Zampedri al club y la inauguración del Claro Arena aparecen como algunos de los hitos que marcaron la presencia de Tagle en el cargo.

Muchas gracias @JuanTagleQ por estos 16 años; seis como Director y 10 como presidente en Cruzados.



Liderazgo, compromiso y crecimiento al frente de nuestra institución dejan un importante legado. Tu huella ya está en nuestra historia. ⚪️🔵



¡Éxito en lo que viene! 👏 pic.twitter.com/xzC2WmO3zS — Universidad Católica (@Cruzados) April 20, 2026

Por su lado, los jugadores del actual plantel también se dieron el tiempo de entregarle un reconocimiento a Tagle. Durante el último entrenamiento previo al duelo contra Unión La Calera, los futbolistas se formaron para recibirlo con un pasillo de honor.

En la instancia, además, Branco Ampuero, Gary Medel y Fernando Zampedri le entregaron sus camisetas.

Jornada de emociones en el último entrenamiento del equipo antes de enfrentar a Unión La Calera ⚪️🔵



Un pasillo de honor por el que caminó el presidente Juan Tagle fue el homenaje de nuestro plantel para quien liderara por una década a Cruzados. Merecido reconocimiento en el que… pic.twitter.com/yWRtJB69FX — Universidad Católica (@Cruzados) April 20, 2026

La despedida de Tagle

El último partido oficial de Universidad Católica con Juan Tagle al mando de la UC, finalizó con un triunfazo. Aquello ocurrió en el marco de la Copa Libertadores, imponiéndose a Cruzeiro por 2-1 en el Mineirao.

En aquella ocasión, se refirió al importante resultado: “Este era mi último partido como Presidente de Cruzados y Dios me ha regalado un final soñado. Gracias a la vida por ser cruzado, una vez más!”, escribió en su cuenta personal de X.

En ese sentido, el saliente timonel de la UC extendió su mensaje en zona mixta: “Expresar mi gratitud a Dios porque este era mi último partido como presidente. Vivirlo con un triunfo como este, épico, donde el equipo dejó todo en la cancha, no es más que otro regalo que Dios me da después de estos 16 años en Cruzados y diez años como presidente”, indicó.

“Agradecerle a todos, a mi familia, a los hinchas. Estamos tremendamente felices porque fue un muy buen partido y quedará en el recuerdo. Quedará en el recuerdo de todos este partido, en mi corazón quedará para siempre la entrega del equipo en este último partido que me tocó vivir”, añadió

Tagle dejará oficialmente de ser el timonel de la UC este 20 de abril: “El lunes ya tendremos nuestra junta de accionistas y entrego el cargo. Así que mucha emoción”, dijo.

Al ser consultado sobre la opción de postular a la presidencia de la ANFP, descartó la opción: “Nada, se viene solamente volver a mi oficina, a mi estudio de abogados. Trabajar y celebrar, nada más que eso”, aseveró. “Difícil ganar así, no se gana tan seguido en Brasil. Creo que es nuestro tercer triunfo en Brasil... Nada por ahora”, cerró.

Posible sucesor

Tras el paso al costado de Tagle, Matías Claro asoma como el favorito para asumir el cargo. El ingeniero comercial es hijo de un dirigente histórico del club: Jorge Claro. La transcendencia del clan para el fútbol chileno es mayor si se considera que el patriarca fue uno de los creadores del Canal del Fútbol, el principal sostén económico de la actividad. El mayor de los Claro presidió el Club Deportivo Universidad Católica entre 1994 y 1996, cuando esa institución tenía el control sobre el fútbol profesional. Fue, por ejemplo, quien contrató a Manuel Pellegrini, aunque no pudo conseguir títulos: se los repartieron Universidad de Chile y Colo Colo.

La familia Claro tiene el 21,3% de las acciones, por lo que elegirá un nuevo director. Según consigna Pulso, será Juan Ignacio Claro.