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    La emoción de Juan Tagle: “Era mi último partido como presidente de Cruzados y Dios me ha regalado un final soñado”

    El saliente timonel de Universidad Católica entregó un sentido mensaje de despedida luego del heroico triunfo ante Cruzeiro en Brasil.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Tagle en el Mineirao, en la previa de la victoria de la UC sobre Cruzeiro. Foto: @JuanTagleQ (X).

    Universidad Católica festeja en Brasil. El conjunto cruzado consiguió un agónico triunfo ante Cruzeiro. Fue un agónico 2-1, que selló una victoria heroica en el Mineirao y le dio sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores.

    Después del eufórico resultado, Juan Tagle se refirió al importante resultado, que marcó su último partido como presidente de Cruzados: “Este era mi último partido como Presidente de Cruzados y Dios me ha regalado un final soñado. Gracias a la vida por ser cruzado, una vez más!”, escribió en su cuenta personal de X.

    En ese sentido, el saliente timonel de la UC extendió su mensaje en zona mixta: “Expresar mi gratitud a Dios porque este era mi último partido como presidente. Vivirlo con un triunfo como este, épico, donde el equipo dejó todo en la cancha, no es más que otro regalo que Dios me da después de estos 16 años en Cruzados y diez años como presidente”, indicó.

    “Agradecerle a todos, a mi familia, a los hinchas. Estamos tremendamente felices porque fue un muy buen partido y quedará en el recuerdo. Quedará en el recuerdo de todos este partido, en mi corazón quedará para siempre la entrega del equipo en este último partido que me tocó vivir”, añadió

    Tagle dejará oficialmente de ser el timonel de la UC este 20 de abril: “El lunes ya tendremos nuestra junta de accionistas y entrego el cargo. Así que mucha emoción”, dijo.

    Al ser consultado sobre la opción de postular a la presidencia de la ANFP, descartó la opción: “Nada, se viene solamente volver a mi oficina, a mi estudio de abogados. Trabajar y celebrar, nada más que eso”, aseveró. “Difícil ganar así, no se gana tan seguido en Brasil. Creo que es nuestro tercer triunfo en Brasil... Nada por ahora”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCCruzeiroCruzadosJuan TagleFútbol Nacional

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