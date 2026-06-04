Líbano e Israel renuevan el alto al fuego tras nueva ronda de conversaciones en Washington

Ataque de Israel a Al-Ghaziyah, en el sur de Líbano. Imagen @MarioNawfal en X.

Las delegaciones de Líbano e Israel pactaron renovar la frágil tregua entre ambas naciones, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones auspiciada por Estados Unidos y que se inició el martes.

“Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto el fuego”, anunciaron los tres países en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense.

Este cese de hostilidades “está supeditado al cese total de los disparos de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del (río) Litani” .

🚨🇺🇸🇮🇱🇱🇧U.S., Israel and Lebanon in a joint statement: "As a result of the U.S. led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hizbollah fire and the evacuation of all Hizbollah operatives… — Barak Ravid (@BarakRavid) June 3, 2026

De acuerdo al texto emitido luego de la cuarta ronda de conversaciones tripartita, “estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”

“Todos los países reafirmaron que el futuro de la relación entre Israel y el Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de poner en peligro el futuro del Líbano”, apuntó la declaración.

Para luego complementar: “Todas las partes condenaron los ataques de Irán contra países de la región y las actividades en curso que socavan la estabilidad en todo Oriente Medio, ya sea mediante el apoyo a grupos afines o cualquier otro acto de agresión”.

De acuerdo a la agencia AP, durante la semana del 22 de junio se celebrará una nueva ronda de conversaciones con el objetivo de “alcanzar un acuerdo integral”.

Ataques israelíes matan a nueve personas en Líbano

Horas antes de conocerse los resultados de la nueva ronda de conversaciones, los ataques israelíes habían causado este miércoles la muerte de al menos nueve personas en el sur libanés, según informaron las autoridades locales.

El Ministerio de Salud del Líbano dio a conocer que entre los fallecidos se encontraban dos paramédicos cuya ambulancia fue alcanzada por un ataque en la zona de Chehour, al sur de territorio libanés. Un automóvil también resultó dañado al sur de la capital, Beirut, de acuerdo a BBC.

Mientras que el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, aseguró haber disparado cohetes contra el norte de Israel. El ejército israelí, en tanto, informó haber interceptado un dron y dos proyectiles que cruzaron la frontera.

Estos incidentes pusieron a prueba una tregua anterior a la de hoy, la cual fue acordada el lunes y suponía que Israel se abstendría de bombardear Beirut, a cambio de que Hezbolá no atacara a Israel.