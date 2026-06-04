Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

Con más dudas que certezas terminaron los senadores de oposición que este martes concurrieron en masa a la Comisión de Hacienda para estar presentes en el inicio de la tramitación del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

De partida, el tiempo no alcanzó para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, despejara gran parte de las interrogantes planteadas por los legisladores opositores. Por lo que sus respuestas quedaron para la sesión de este jueves.

Además de las dos integrantes estables de esta comisión, Daniella Cicardini (PS) y Paulina Vodanovic (PS), acudieron Yasna Provoste (DC), Daniel Núñez (PC), Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Fabiola Campillai (Independiente) a escuchar y hacer entre dos a cuatro preguntas por cada uno.

El martes, las fuerzas opositoras habían sufrido una primera derrota en su intento por ampliar las comisiones que debieran revisar la iniciativa gubernamental. En esa jornada, por 24 votos a favor y 21 en contra se mantuvo el itinerario propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que implica derivar el texto solo a las instancias de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

Si bien esa votación era muy preliminar, expuso con crudeza que la oposición hoy no tiene votos en el Senado para ser una amenaza y poner en riesgo la aprobación de la megarreforma, incluyendo su “corazón”, es decir, los ejes centrales (rebaja de impuestos a las empresas, reintegración, invariabilidad tributaria a nuevos inversionistas y crédito al empleo).

Por tal razón, la masiva presencia de senadores opositores este miércoles en la Comisión de Hacienda también daba cuenta de un ánimo de resarcirse de ese primer revés.

La mayoría de las dudas de legisladores opositores se concentró en el tema del desequilibrio fiscal que genera el megaproyecto, más aún con la nueva estimación de la deuda pública. A ello se suma que La Moneda ingresó este miércoles a tramitación por la Cámara una iniciativa paralela que pone más presión a esta situación, ya que pide al Congreso autorizar un ”mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026”.

Por ello, los senadores de izquierda y centroizquierda demandaron la presentación de un nuevo informe financiero que sería presentado en la sesión de la Comisión de Hacienda este jueves.

“¿Cómo pretenden pagar los 6.200 millones de dólares que quieren que el Estado se endeude con el proyecto recién ingresado?. ¿Qué retribución tributaria concreta nos va a entregar esta reforma si el propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que no entrega ninguna certeza ni ahora ni mañana ni a futuro?“, dijo la senadora Campillai, interpelando a Quiroz dentro un conjunto de preguntas que le dirigió.

“El problema, ministro, es que los números no nos cuadran, y probablemente eso va a ser gran parte de la discusión de mañana del informe financiero... Yo sé que cuando el Estado recibe menos recursos a ese nivel o de esa envergadura, va a recortar beneficios sociales o derechos sociales”, espetó el senador Núñez (PC).

Al término de la sesión, la senadora Cicardini (PS) protagonizó los momentos más tensos de la sesión, pues se quejó de haber sido interrumpida en cuatro ocasiones en su intervención. “Quedó en esta primera sesión un gusto amargo, porque las pretensiones del gobierno y del oficialismo de tener tiempo para el diálogo, para la reflexión, duraron menos que un candy... Segundo, hay mucha incertidumbre por el escenario macroeconómico y el gobierno ha tenido mucha incoherencia en materia fiscal”.

“Le hemos formulado algunas preguntas, dado lo extensa de la jornada, no alcanzó a contestarlas. Mañana será un día importante de poder escuchar al ministro, pero también que se entregue el informe financiero complementario, o más bien sustitutivo, del informe que hay... habiendo menor holgura fiscal. También se le ha pedido, prácticamente, por parte de todos los senadores, que dicte el decreto de política fiscal (meta fiscal), que es necesario, porque es ahí donde se fija el límite del gasto y otros antecedentes que son necesarios”, comentó la senadora Vodanovic (PS).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), desestimó las quejas y planteó un plan de sesiones seguidas desde este jueves y luego lunes, martes y miércoles de la próxima semana, como primera tanda de debate. El tratamiento posterior, explicó, será “en función de las urgencias que le ponga el Ejecutivo y también de la disposición que tenga la oposición a incorporar sus puntos de vista”.

“Yo no tengo ninguna duda que acá hay un espacio de diálogo que esperamos que sea una reflexión distinta que la que se dio en la Cámara y para eso, al menos, que ojalá haya una disposición a la idea de legislar”, agregó el senador gremialista.