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    Vlado Mirosevic y megarreforma: “No tiene nada que ver con reconstrucción (...) Creo que es un chantaje”

    El senador del Partido Liberal dijo que el Ejecutivo "podría ganar por un voto o perder por un voto" la idea de legislar el proyecto en la Cámara Alta y aseguró que La Moneda "pierde la oportunidad" de generar un acuerdo por el crecimiento y el empleo, "que es lo que hubiese hecho Evelyn Matthei".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    03.06.2026. El senador Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal e integrante comisión de Educación. Foto: Pablo Vásquez. Pablo Vásquez R.

    El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, abordó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano- el escenario que enfrenta la megarreforma en la Cámara Alta.

    No lograron que el proyecto pasara por más comisiones

    No, perdimos 24-21. Va a seguir el itinerario que la presidenta, la senadora Núñez, ha puesto. Respecto de los tiempos mi expectativa es que sea muy distinto que en la Cámara, donde se tramitó de manera muy acelerada (...). Creo que en el Senado nos vamos a tomar nuestro tiempo y espero que haya una disposición de diálogo del gobierno.

    ¿Tiempo para qué?

    Para que haya un acuerdo. Me declaro frustrado, el gobierno pierde la oportunidad de haber convocado a un gran acuerdo por el crecimiento y el empleo, que probablemente es lo que hubiese hecho Evelyn Mattei. Con la megarreforma y la receta que tiene Quiroz nos estamos alejando de esa posibilidad.

    ¿Cambió su postura luego de escuchar el llamado al diálogo del Presidente?

    Quiero ver acciones. La manera de hacer las cosas no es la que está teniendo Quiroz, probablemente por falta de expertise política y por exceso de arrogancia. Esta fórmula es muy ideológica (...). Como oposición no vamos a apoyar la idea legislar como está el proyecto.

    De ahí no se mueven un centímetro

    Quien no se ha movido un centímetro es del ministro Quiroz. Uno no puede presentarle al país una reforma pasada para la punta en lo ideológico y después decirle a la oposición si es que no les gusta son poco dialogantes. En la Cámara el gobierno ganó 10-0. Si en el Senado está disponible a ganar 8-2 eso no lo llamemos diálogo. El ministro Quiroz quiere ganar por goleada, no respecto de la votación, sino en las posiciones originales. El Presidente dijo intentemos un acuerdo, si no hay acuerdo, bueno, ya está (...). Esto (el proyecto) no tiene nada que ver con reconstrucción, seamos honestos. Uno no puede chantajear de esa manera.

    ¿Es un chantaje?

    Creo que es un chantaje porque es decir, mire, este proyecto contiene medidas de gran importancia en muchas materias tributarias pero tiene un apéndice pequeño respecto a reconstrucción. Esa técnica de juntar proyectos para chantajear el voto es muy vieja.

    ¿Está perdida la opción de que se rechace la idea de legislar?

    Está muy estrecho (...). Creo que hay oportunidades de que este proyecto pudiese rechazarse en la idea legislar como está. El gobierno podría ganar por un voto o perder por un voto.

    ¿Dónde está dispuesto a ceder?

    Respecto a la tasa corporativa, no tengo un fetiche respecto del porcentaje de la tasa. ¿Es posible bajarla? Por supuesto, en la medida que tenga compensación.

    ¿Le preocupa más la reintegración, la invariabilidad por 25 años?

    Estas políticas no sé de dónde las saca el ministro. No estoy en contra del principio de invariabilidad (...) pero concédanme que 25 años es mucho tiempo.

    Más sobre:Desde la RedacciónVlado MirosevicPartido LiberalMegarreforma

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