Panamá le deja millones a Chile: los clubes que se benefician con la participación de sus jugadores en el Mundial 2026

El jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca de Ciudad México, el conjunto azteca y Sudáfrica protagonizarán el primer partido de la Copa del Mundo, competición que por primera vez en la historia será coorganizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y el anfitrión del duelo inicial. Una cita que seguirán con especial dos clubes de la Liga de Primera, que tendrán jugadores entre los 1.248 que conforman las listas finales.

Tras la confirmación de las listas definitivas, dos jugadores de la primera categoría del fútbol chileno confirmaron su presencia en la próxima competencia planetaria. El principal de ellos es el panameño Cecilio Waterman, el delantero de 35 años no estuvo en Rusia 2018, pero ahora se volvió en carta fija para el entrenador español Thomas Christiansen, seleccionador de los Canaleros. El atacante ya había participado de la fecha FIFA de marzo, cuando el cuadro centroamericano jugó dos amistosos ante Sudáfrica.

Al igual que el exatacante de Everton de Viña del Mar, su compatriota el mediocampista César Yanis fue otra de las grandes sorpresas en la nómina del equipo nacional. El futbolista de Cobresal debutó por su selección en 2020 y participó de tres partidos en las pasadas Clasificatorias de Concacaf. Así también fue protagonista en la fecha FIFA de marzo tras ser titular y disputar 90 minutos en uno de los duelos ante los sudafricanos.

En el camino quedaron dos atletas que estuvieron cerca de llegar al Mundial 2026. Después de que el técnico argentino Gustavo Alfaro entregara la lista final de la selección de Paraguay, se extrañó la ausencia del volante de Universidad de Chile Lucas Romero, quien arribó esta temporada al cuadro azul, pero que ha visto poca acción con los azules. Situación que contrasta con su participación en la Albirroja, con la que suma dos presencias desde noviembre del año pasado.

Más complicado era el momento de Omar Carabalí, el arquero de O’Higgins de Rancagua, quien había renunciado a la nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, en las últimas semanas, el entrenador del equipo nacional del Guayas Sebastián Beccacecce reconoció tener al meta en el radar. Pese a ello, el exjugador de Colo Colo no pasó el corte para asistir la cita norteamericana.

Ingresos millonarios

En diciembre pasado, el panameño Cecilio Waterman protagonizó el gran golpe del mercado chileno. Después de ser campeón y goleador de Coquimbo Unido, el delantero decidió voluntariamente abandonar al cuadro del Norte Chico para regresar a Universidad de Concepción, la institución que el abrió las puertas en Chile, en enero de 2020.

Una decisión que no solo trasuntó en un cambio deportivo. Cinco meses después de la elección del centroamericano, la escuadra del El Campanil se verá beneficiada con una millonaria cifra de dinero, después de que se confirmara su presencia en la próxima Copa del Mundo gracias al Programa de Beneficios de los Clubes de la FIFA (CBP).

“Universidad de Concepción para mí es todo, me cambió la vida, todo lo que yo tengo es gracias a ese equipo. Tengo mi casa, muchas cosas, de por vida voy a estar agradecido”, advirtió el propio jugador antes de disponer su regreso al cuadro estudiantil de la capital penquista.

En ese escenario, los equipos que cuentan con seleccionados en el Mundial sacan cuentas alegres en sus balances económicos. La FIFA ya adelantó cuantiosas sumas de dinero para los clubes que aporten deportistas en cada una de las 48 selecciones que componen el fixture final de la Copa del Mundo.

“Se establece un récord de 355 millones de dólares que se distribuirá a través de la CBP a los clubes para la liberación de sus jugadores. Una decisión que refuerza nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes de Europa y de todo el mundo, en general. Todos esperamos con ansias una edición innovadora y globalmente inclusiva de la Copa del Mundo el próximo año”, advirtió el presidente del organismo mundial Gianni Infantino.

El mandamás recordó, además, que en la edición anterior los futbolistas de las 32 selecciones que participaron permitieron repartir “209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones miembro de las seis confederaciones”.

Para Qatar 2022, la compensación en metálico se calculó como una tarifa diaria por cada jugador convocado, situación que permitió que equipos de todos los continentes fueran beneficiados con ese aporte. A modo de ejemplo, Manchester City de Inglaterra lideró el ranking de clubes tras recibir casi 4,6 millones de la moneda norteamericana.

El nuevo esquema, al que tiene acceso Universidad de Concepción y Cobresal, contempla un reparto más amplio. La cantidad que recibirán los equipos dependerá de cuánto avance la selección en el torneo. El máximo es de 370 mil dólares, en caso de que el futbolista llegue a la final. El monto que entrega la FIFA por cada día de un jugador en la Copa del Mundo, que será aproximadamente 11 mil dólares diarios, llega directamente a los clubes.