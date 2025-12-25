Regalos de Navidad: U. de Concepción anuncia el regreso Cecilio Waterman y Deportes Concepción da el golpe con Leonardo Valencia

Movimientos de peso en la región del Biobío. Poco antes de las 00 horas del 25 de diciembre, Universidad de Concepción confirmó una bomba en el mercado para su regreso a la Primera División: el Campanil anunció el retorno de Cecilio Waterman.

Su vuelta era prácticamente un hecho. UdeC abrochó el retorno del panameño y dejó sin centrodelantero al campeón Coquimbo Unido, que sufrió una nueva sensible baja. “La espera valió la pena... Bienvenido a casa, Cecilio”, anunció el club en sus redes sociales.

“Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno”, continuó el Campanil.

También le enviaron un mensaje a Deportes Concepción: “Cecilio Waterman, delantero de 34 años y 1,80 m, regresa al Campanil para reforzar la ofensiva en esta nueva etapa en Primera División ¡Gracias por volver al ÚNICO Campeón de Concepción, tu casa, Cecilio!“, cerró Universidad de Concepción.

Waterman había anticipado su idea de regresar al Campanil y su amor por el club: “La U. de Conce para mí es todo, me cambió la vida, todo lo que yo tengo es gracias a la U. de Conce, tengo mi casa, muchas cosas, de por vida voy a estar agradecido”, reveló el delantero a Octava Pasión, en febrero pasado.

“Me han llamado para volver y yo sé que un día volveré a darle alegría a la gente, quedé muy contento con la U. de Conce. Veo un regreso muy pronto porque me fue muy bien ahí, la gente me muestra su cariño“, aseguró.

El panameño anotó un total de 13 goles en 32 partidos de la pasada temporada. 11 de ellos fueron en la Liga de Primera, siendo clave en la obtención de la primera estrella de Coquimbo. Los otros dos fueron en la Copa Chile.

𝙇𝘼 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙍𝘼 𝙑𝘼𝙇𝙄𝙊́ 𝙇𝘼 𝙋𝙀𝙉𝘼… 𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊 𝘼 𝘾𝘼𝙎𝘼, 𝘾𝙀𝘾𝙄𝙇𝙄𝙊 🔵🟡



Abrimos nuestro regalo de Navidad 🎄🎁 y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman 🥹



¡Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción! 🔔#ElOrgulloDeSerForero pic.twitter.com/ZfFHSEWYET — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) December 25, 2025

Valencia a los lilas

Horas antes, Deportes Concepción también anunció un fichaje que remeció el mercado. Los lilas cerraron la llegada de Leonardo Valencia, una de las figuras del último torneo.

El volante ya había anunciado su salida de Audax Italiano, en lo que terminó siendo un nuevo fichaje para el equipo dirigido por Patricio Almendra. “Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, anunció el León de Collao en sus redes sociales.

“Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos”, continuó el club.

Valencia fue una de las grandes figuras de la Liga de Primera. De hecho, fue el segundo máximo goleador del certamen con 15 goles, solo uno menos que Fernando Zampedri.