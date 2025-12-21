La Copa del Mundo de 2026 marcará un hito en la historia de los clubes. La FIFA decidió incrementar de manera significativa los fondos destinados a las escuadras que ceden jugadores para la competición, donde la presencia del panameño Cecilio Waterman, uno de los goleadores de la Liga de Primera, permitirá engrosar las finanzas de la Universidad de Concepción.

Da acuerdo con la información entregada por el organismo rector del fútbol mundial, para la justa que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos se distribuirán 355 millones de dólares entre los clubes cuyos futbolistas participen en el torneo.

Cifra que representa un aumento del 70 por ciento respecto a la suma entregada en la edición de Qatar 2022. Incremento que responde a la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el cual fue firmado en marzo de 2023.

Suma que supera ampliamente los 209 millones de dólares repartidos en la edición anterior y se distribuirá entre un número de clubes mayor que nunca. Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones, lo que elevará el número de partidos de 64 a 104 y ampliará el total de clubes beneficiados.

Claro que la nueva disposición del órgano con sede en Suiza amplió de forma notoria el beneficio. Por primera vez, los clubes que cedieron jugadores en las Eliminatorias también serán compensados de manera económica, independientemente de si los jugadores participan en la fase final del torneo.

Celebra El Campanil

Para el certamen de Qatar 2022, el pago se calculó a razón de 10.950 dólares al día por cada jugador cedido. Monto que es independiente de los minutos disputados por cada atleta.

En ese escenario, solo en la versión anterior de la Copa del Mundo, cada equipo recibió un promedio de 300 mil dólares por cada uno de los atletas inscritos en ese torneo. Una versión en la que Manchester City fue el que más dinero recibió, con casi 5 millones de dólares por la gran cantidad de jugadores que puso en la justa deportiva.

De acuerdo con esa proporción de cifras, en esta edición de la Copa del Mundo, cada equipo que preste a sus jugadores podría llegar fácilmente al medio millón de la divisa norteamericana.

Precisamente, en esa condición está el artillero Cecilio Waterman de 34 años, uno de los fijos del entrenador Thomas Christiansen en la selección de Panamá. Condición que hace presumir que el artillero del campeón Coquimbo Unido estará en la Copa del Mundo.

Sin embargo, en las últimas horas se ha filtrado que el centroamericano está a un paso de regresar a la Universidad de Concepción, club que acaba de regresar a la Liga de Primera y que lo lanzó al estrellato en Chile. Así, será El Campanil el que se lleve el dinero de la compensación.

“Universidad de Concepción para mí es todo, me cambió la vida, todo lo que yo tengo es gracias a ese equipo. Tengo mi casa, muchas cosas, de por vida voy a estar agradecido”, dijo el delantero en febrero pasado. Un sentimiento que se acentúa a la hora de tomar la decisión de regresar.