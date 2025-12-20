El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

El mercado comienza a moverse. Con timidez y con los clubes cuidando cada peso a la hora de invertir para fortalecer sus planteles, aunque con la proyección de cumplir sus objetivos durante 2026. Sobre todo los que no fueron capaces de satisfacer sus propias expectativas.

Colo Colo es un ejemplo de la definición. El directorio albo aprobó el arribo de Matías Fernández. El carrilero, de 31 años, llega a Macul después de un exitoso paso por Independiente del Valle, en el que ganó la Copa Siudamericana en 2022 y la Recopa del año siguiente, además de obtener coronas a nivel local. En la escuadra ecuatoriana disputó 128 partidos.

Matías Fernández. en su paso por Independiente del Valle (Foto: @IDV_EC)

Además, el Cacique determinó el retorno de Jeyson Rojas, quien había estado en La Serena y Unión Española. Ambos llenarán las plazas que dejaron Mauricio Isla y Óscar Opazo.

No solo en Macul hay movimientos. Palestino oficializó la llegada a la banca de Cristián Muñoz. La Nona llega precedido por la gran campaña que cumplió en Universidad de Concepción, con la que obtuvo el título de la Primera B y el ascenso a la categoría principal. El acuerdo se había cerrado hace un par de días.

El sur se remece

Los penquistas, en tanto, ya trabajan al mando de su reemplazante, el argentino Juan Cruz Real. En las últimas horas, anunciaron a dos refuerzos: el lateral Jorge Espejo, del que adquirieron su pase, y el también carrilero Patricio Escobar, a través de un préstamo con opción de compra.

En el Campanil admiten que están esperando la respuesta de Cecilio Waterman, goleador de Coquimbo Unido, el campeón del fútbol chileno. El panameño ya jugó en los auricielos en 2020. Marcó 16 goles.

Deportes Concepción, otro de los ascendidos, aseguró dos incorporaciones. A los lilas llegarán el defensor Cristián Suárez y el delantero Matías Cavalleri.