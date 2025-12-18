El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

Universidad de Concepción comienza a armarse para el retorno a Primera División. Los auricielos, que se proclamaron campeones en la última temporada de la Primera B, anunciaron dos incorporaciones de cara a 2026.

Los estudiantiles ficharon a Jorge Espejo, lateral proveniente de Audax Italiano, aunque perteneciente a Cobreloa, y a Patricio Romero, también carrilero, quien fue cedido por los loínos durante una temporada con opción de compra.

Alta proyección

“Universidad de Concepción informa que ha alcanzado un principio de acuerdo con Cobreloa para concretar la incorporación de dos jugadores del cuadro loíno. El primero de ellos es Jorge Espejo, quien llegará al Campanil mediante la cesión definitiva de sus derechos federativos; mientras que el segundo es Patricio Romero, quien arribará a través de una cesión temporal por la temporada, con opción de compra”, anuncia el Campanil a través de sus plataformas oficiales.

En ambos casos se trata de jugadores de buen presente y proyección. Espejo tiene 25 años. Debutó profesionalmente en 2019 con el conjunto nortino, institución con la que disputó 93 partidos entre Primera División y Primera B. En 2023 defendió a Everton en la máxima categoría y durante 2025 fue jugador de Audax Italiano, donde sumó 40 partidos, aportando tres goles y dos asistencias.

Romero, de 20 años, se estrenó en 2024 y disputó 30 encuentros en la última temporada, que se agregan a los 12 que jugó en su primera campaña.

Integró la selección Sub 20. En el Sudamericano de Venezuela disputó seis encuentros y marcó un gol. Además, participó en tres partidos en el Mundial Sub 20.

Los penquistas, que trabajan al mando de Juan Cruz Real, iniciarán la pretemporada el 3 de enero.