“Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

Universidad de Concepción se queda sin técnico. A semanas de haber conseguido el retorno de los auricielos a Primera División, Cristián Muñoz deja la banca del equipo estudiantil, en la que se había consagrado como campeón de la Primera B.

La Nona había dejado entrever que su permanencia en el club no era segura inmediatamente después de la victoria sobre Copiapó, en la que los penquistas consiguieron el paso a la categoría principal del fútbol nacional. "Mi contrato termina hoy. Ahora toca descansar, analizar el proceso. Más allá de seguir o no, me voy feliz porque al principio nadie daba un peso por nosotros”, declaró.

De conseguir el ascenso a irse del Campanil: Cristián ‘La Nona’ Muñoz deja Universidad de Concepción

A través de un comunicado oficial, los penquistas anuncian el fin de la relación. “El Club Deportivo Universidad de Concepción lamenta informar que Cristián Muñoz no continuará como director técnico del plantel profesional”, informan.

Al margen de agradecer el trabajo y el título que lograron, los sureños explican la incertidumbre en que los mantuvo el entrenador. “Durante un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero, finalmente, respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes”, sostienen.

“Como club, debemos avanzar y recuperar el tiempo perdido para enfrentar con responsabilidad el importante desafío de la próxima temporada de Primera División”, consignan, a modo de conclusión para la etapa.