El Deportivo

Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”

El DT realizó una profunda reflexión tras el ascenso con el Campanil, pero no aseguró su continuidad en equipo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”. JUAN CARLOS MOREAU/PHOTOSPORT

Universidad de Concepción vuelve a Primera División después de cinco años. Cristián Muñoz es el rostro visible del renacimiento del elenco penquista. Tras el contundente 3-0 sobre Deportes Copiapó que aseguró el título de la B, el técnico, que consiguió su primer trofeo como entrenador, valoró la campaña y el carácter de su equipo.

“Llegamos a la cima del Everest, a la parte donde se acababa el oxígeno, donde había que trabajar en equipo y superar los obstáculos que nos ponía el torneo. Lo coronamos con todo en contra y con un partido extraordinario”, expresó, visiblemente emocionado, a TNT Sports. “Estoy orgulloso de tener un grupo extraordinario. Cuando hay cohesión y se aprende durante el proceso, las cosas se pueden dar”, añadió.

Universidad de Concepción goleó a Copiapó en la definición del Ascenso. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Muñoz destacó el mérito de imponerse ante un rival que llevaba un año sin perder como local. “Ganarle 3-0 a un equipo que no había perdido un partido en casa en un año y ser superiores durante todo el partido es extraordinario”, señaló.

La Nona, como es apodado, también subrayó el componente emocional del logro. “El fútbol nos entregó esta revancha. Con trabajo, perseverancia y sacrificio pudimos coronarla”, señaló.

Sobre su futuro, Muñoz llamó a la calma. “Mi contrato termina hoy. Ahora toca descansar, analizar el proceso. Más allá de seguir o no, me voy feliz porque al principio nadie daba un peso por nosotros”, aseguró, aunque dejó abierta la puerta a negociar su continuidad.

El DT también dedicó el ascenso a su familia. “Es para ellos. Mi esposa viajó 10 horas para estar acá. Es nuestro primer año lejos y ha sido difícil, pero el sacrificio valió la pena”, apuntó.

Finalmente, tuvo palabras para los hinchas, que no pudieron estar en el estadio por la restricción de público visitante: “Salimos del hotel y estaban ahí alentando. Pasamos de jugar con 300 personas a 3 mil en la última localía. Este título también es para ellos”.

