Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”

Universidad de Concepción vuelve a Primera División después de cinco años. Cristián Muñoz es el rostro visible del renacimiento del elenco penquista. Tras el contundente 3-0 sobre Deportes Copiapó que aseguró el título de la B, el técnico, que consiguió su primer trofeo como entrenador, valoró la campaña y el carácter de su equipo.

“Llegamos a la cima del Everest, a la parte donde se acababa el oxígeno, donde había que trabajar en equipo y superar los obstáculos que nos ponía el torneo. Lo coronamos con todo en contra y con un partido extraordinario”, expresó, visiblemente emocionado, a TNT Sports. “Estoy orgulloso de tener un grupo extraordinario. Cuando hay cohesión y se aprende durante el proceso, las cosas se pueden dar”, añadió.

Universidad de Concepción goleó a Copiapó en la definición del Ascenso. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Muñoz destacó el mérito de imponerse ante un rival que llevaba un año sin perder como local. “Ganarle 3-0 a un equipo que no había perdido un partido en casa en un año y ser superiores durante todo el partido es extraordinario”, señaló.

La Nona, como es apodado, también subrayó el componente emocional del logro. “El fútbol nos entregó esta revancha. Con trabajo, perseverancia y sacrificio pudimos coronarla”, señaló.

Sobre su futuro, Muñoz llamó a la calma. “Mi contrato termina hoy. Ahora toca descansar, analizar el proceso. Más allá de seguir o no, me voy feliz porque al principio nadie daba un peso por nosotros”, aseguró, aunque dejó abierta la puerta a negociar su continuidad.

El DT también dedicó el ascenso a su familia. “Es para ellos. Mi esposa viajó 10 horas para estar acá. Es nuestro primer año lejos y ha sido difícil, pero el sacrificio valió la pena”, apuntó.

Finalmente, tuvo palabras para los hinchas, que no pudieron estar en el estadio por la restricción de público visitante: “Salimos del hotel y estaban ahí alentando. Pasamos de jugar con 300 personas a 3 mil en la última localía. Este título también es para ellos”.