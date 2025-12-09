Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada.

Colo Colo inició oficialmente su proceso de reestructuración tras cerrar un año marcado por el fracaso deportivo. Sin títulos, fuera de la Copa Chile, eliminado tempranamente del plano internacional y sin cupo para 2026, el club se enfrenta el período de decisiones. El directorio define la continuidad de Fernando Ortiz.

La situación del técnico argentino continúa en suspenso. Su contrato incluye una cláusula de salida vinculada a la clasificación a torneos internacionales, objetivo que no se consiguió. Ortiz manifestó tras la caída ante Audax Italiano que quiere seguir, pero su futuro depende de la evaluación dirigencial, que se reunirá esta semana para zanjar su continuidad. En paralelo, el club comenzó a depurar un equipo que no logró responder a las expectativas.

Uno de los casos más claros es el de Emiliano Amor. El defensor argentino, cuyo contrato finaliza, no renovará. Las lesiones y la irregularidad le impidieron recuperar su mejor versión.

Óscar Opazo también está fuera de los planes institucionales, mientras que Mauricio Isla tampoco está en los planes que la dirigencia proyecta para 2026.

El caso de Esteban Pavez refleja otro de los conflictos internos que marcaron la campaña. El excapitán quedó al margen de las nóminas en el cierre del torneo. En el club asumen que su ciclo está prácticamente cerrado. También están definidos los escenarios para Marcos Bolados y Salomón Rodríguez. Al antofagastino, que perdió protagonismo, se le buscará una salida. En el caso del delantero uruguayo, la intención es venderlo para recuperar parte de la millonaria inversión.

Emiliano Amor lidera la lista de salidas de Colo Colo. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La autocrítica alba

Mientras se toman decisiones, el ambiente interno sigue marcado por la autocrítica. Lucas Cepeda fue uno de los jugadores que asumió responsabilidades tras el final del torneo. “Es lamentable lo que pasó, estuvimos al debe. Ahora todos somos cuestionados”, señaló. Su relato coincide con el de otras voces del camarín, que reconocen un rendimiento insuficiente y un año cargado de tensiones.

Surgieron mensajes más duros. Arturo Vidal calificó la campaña como “una vergüenza” y apuntó a problemas internos y dirigenciales que, según él, dañaron al grupo. “Pasaron muchas cosas, hay mucha pelea interna. Así nos fue”, disparó.

En este escenario, Colo Colo entra a un periodo decisivo. Con el centenario ya cerrado y la presión por reconstruir un proyecto competitivo, la directiva comienza a ejecutar las primeras medidas. La continuidad de Ortiz será el primer gran punto a resolver. Los nombres que salen ya están sobre la mesa.