Lucas Cepeda asume el año de crisis en Colo Colo: “Estuvimos al debe y somos todos responsables”

El término de la temporada lleva a Colo Colo a realizar un proceso de autocrítica dentro del plantel. Uno de los primeros en asumir errores fue Lucas Cepeda, atacante de 23 años, quien cerró la temporada con siete goles en 39 partidos y que no eludió responsabilidades por el rendimiento del equipo en un año que el club proyectaba como estelar.

“Es lamentable lo que pasó, se armó un plantel para pelear todo en un año significativo para el pueblo colocolino. Estuvimos al debe, hay que asumir la responsabilidad. Hay que dar vuelta la página, masticarla, aceptar las críticas. Ahora somos todos cuestionados y hay que asumir como no asumimos la responsabilidad con los triunfos”, señaló el extremo en la Gala Crack.

Cepeda insistió en que la carga no recae sobre un solo jugador y que los diagnósticos deben considerar el funcionamiento. “Esto es colectivo, no gano ni pierdo solo. Estuve al debe con mis compañeros, no ayudé para que lográramos los objetivos. Todos somos responsables. En enero tengo que presentarme en Colo Colo pensando en lograr los objetivos el próximo año”, afirmó.

Cepeda celebra un gol. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El jugador también evitó entrar en el debate por el futuro del entrenador Fernando Ortiz. “No soy el encargado de colocar o sacar a alguien, la dirigencia tendrá que ver eso”, comentó.

Cepeda reconoció que mantiene intacta la meta de llegar al fútbol europeo, aunque sostuvo que su camino debe construirse con calma. “A cualquier jugador le gustaría jugar en Europa. Mi fiel reflejo es Vidal, es un ídolo, me ha apoyado en todo. Me encantaría hacer su carrera, todo lo que él logró, pero hay que ir paso a paso”, declaró.

Con la pretemporada en el horizonte y un escenario interno marcado por cuestionamientos, el atacante remarcó que el plantel debe recomponerse para responder a las exigencias del club.