Fernando Ortiz zanja su postura en Colo Colo: “No soy el que decide, pero tengo bien claro que quiero continuar”

Colo Colo cerró su temporada con una derrota que lo dejó sin competencias internacionales. El 2-1 ante Audax Italiano en el Monumental selló un año en el que el equipo no logró ninguno de sus objetivos. La combinación que necesitaban para llegar a la Copa Sudamericana se dio parcialmente, porque Ñublense goleó 5-0 a Cobresal en Chillán, pero la caída alba anuló cualquier opción de clasificación.

Fernando Ortiz enfrentó el final del torneo con autocrítica. “Hay que hacerse cargo de la situación, no se cumplió el objetivo, esa es la realidad”, dijo el entrenador, cuyo futuro quedó en duda debido a una cláusula que permite su salida si el club no alcanza un torneo internacional. Aun así, manifestó su intención de seguir. “No soy el que decide sobre eso, pero tengo bien en claro que quiero continuar más que nunca”, afirmó.

El duelo en Macul comenzó con el dominio de Colo Colo, aunque sin profundidad. Audax golpeó en su primera llegada: a los 16 minutos, Eduardo Vargas conectó un centro de Leonardo Valencia y marcó el 1-0. Dos minutos después, una acción en el área derivó en penal tras un choque entre Saldivia y Villagra y el posterior derribo de De Paul. Valencia convirtió el 2-0 a los 22’. El equipo visitante incluso tuvo opciones para aumentar antes del descanso.

Ortiz no sabe si seguirá en Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Colo Colo tomó mayor control del juego con el paso de los minutos, aunque sin claridad. Ortiz modificó piezas en el complemento con la obligación de revertir el marcador, sobre todo considerando la derrota parcial de Cobresal. El equipo mejoró, pero volvió a fallar en la definición. A los 61’, el gol de Marcos Bolados fue anulado por fuera de juego.

La expulsión de Nicolás Orellana en Audax, a los 74’, dejó a los albos con superioridad numérica. Colo Colo generó ocasiones para descontar, pero chocó repetidamente con el arquero Tomás Ahumada. El 2-1 llegó recién a los 88’, con un remate de Vicente Pizarro. En los descuentos, Emiliano Amor también vio la roja.

Ortiz detalló por qué no contó con algunos jugadores habituales. “Mauricio Isla se intoxicó el sábado, Erick Wiemberg tuvo un problema familiar. Del resto, pongo en el campo lo que yo considero es lo mejor para enfrentar cada partido”, sostuvo. Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico insistió en que el equipo buscó revertir la historia sin éxito. “Todos vimos lo que fue el partido durante los 95 minutos. Se intentó, se buscó, pero no pudimos abrir el marcador, salvo faltando muy poco”, comentó.

La derrota cerró un centenario que estuvo lejos de las expectativas iniciales. Colo Colo no pudo competir por el título, quedó fuera de la Copa Chile, no avanzó en torneos internacionales y terminó sin cupo para 2026. La decisión sobre la continuidad de Ortiz queda ahora en manos de la dirigencia de Blanco y Negro.