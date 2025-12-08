¿Abre la billetera? Bragarnik ilusiona con arribo de figuras al O’Higgins copero en su visita a El Teniente.

Christian Bagarnik eligió un gran día para aparecer por El Teniente. El empresario argentino, uno de los nuevos dueños de O’Higgins, llegó hasta el recinto rancagüino justo para un duelo decisivo: la escuadra de Francisco Meneghini enfrentaba a Everton, con la ilusión de abrochar un cupo en la Copa Libertadores.

La jornada terminó siendo feliz. Los celestes vencieron por la cuenta mínima a los viñamarinos y se quedaron con el tercer cupo nacional en el principal torneo continental de clubes.

El proyecto deportivo de la gestión que comanda el transandino tendrá una prueba de fuego. O’Higgins tendrá que medirse con los mejores del continente. Para ese desafío, necesitará fortalecerse.

En en ese escenario, se cobija en las influencias que tiene su propietario. “Fue emocionante. Ojalá que la gente se siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente”, declaró, con espíritu integrador.

Christian Bragarnik, en El Teniente.

El agente, dueño del Elche y a quien le han atribuido influencia en Unión La Calera, San Luis, Fernández Vial y Audax Italiano, en Chile, además de Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield, Godoy Cruz, Independiente y Unión de Santa Fe en Argentina, tiene claro que el fútbol chileno necesita un remezón. "Debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y vuelva a los primeros planos”, puntualizó.

Refuerzos connotados

Si este semestre ya dio una señal con los fichajes de Maximiliano Romero y Francisco González, el intermediario parece dispuesto a dar otro salto de calidad. Ahora, con un fichaje de renombre: Darío Benedetto.

El exdelantero de Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche, Querétaro y Olimpia tuvo una magra temporada en Newell’s Old Boys. En los leprosos, jugó apenas nueve partidos y no marcó goles.

Sin embargo, Bragarnik no duda respecto del aporte que podría representar para el plan que tiene para O’Higgins. “Si él quiere, las puertas están abiertas”, planteó.

Eso sí, advirtió que las incorporaciones se decidirán después de los respectivos análisis que se realicen con el gerente deportivo, Pablo Calandria, y el técnico, Francisco Meneghini. El estratega advirtió que tiene una conversación pendiente con los dueños del club respecto de su continuidad en el cargo.