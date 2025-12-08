VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Abre la billetera? Bragarnik ilusiona con arribo de figuras al O’Higgins copero en su visita a El Teniente

    El empresario argentino es parte de la propiedad del club celeste. Su amplia red de contactos le permitiría fichar jugadores de alto nivel para disputar la Copa Libertadores.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    ¿Abre la billetera? Bragarnik ilusiona con arribo de figuras al O’Higgins copero en su visita a El Teniente.

    Christian Bagarnik eligió un gran día para aparecer por El Teniente. El empresario argentino, uno de los nuevos dueños de O’Higgins, llegó hasta el recinto rancagüino justo para un duelo decisivo: la escuadra de Francisco Meneghini enfrentaba a Everton, con la ilusión de abrochar un cupo en la Copa Libertadores.

    La jornada terminó siendo feliz. Los celestes vencieron por la cuenta mínima a los viñamarinos y se quedaron con el tercer cupo nacional en el principal torneo continental de clubes.

    ¿Abre la billetera? Bragarnik ilusiona con arribo de figuras al O’Higgins copero en su visita a El Teniente

    El proyecto deportivo de la gestión que comanda el transandino tendrá una prueba de fuego. O’Higgins tendrá que medirse con los mejores del continente. Para ese desafío, necesitará fortalecerse.

    En en ese escenario, se cobija en las influencias que tiene su propietario. “Fue emocionante. Ojalá que la gente se siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente”, declaró, con espíritu integrador.

    Christian Bragarnik, en El Teniente.

    El agente, dueño del Elche y a quien le han atribuido influencia en Unión La Calera, San Luis, Fernández Vial y Audax Italiano, en Chile, además de Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield, Godoy Cruz, Independiente y Unión de Santa Fe en Argentina, tiene claro que el fútbol chileno necesita un remezón. "Debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y vuelva a los primeros planos”, puntualizó.

    Refuerzos connotados

    Si este semestre ya dio una señal con los fichajes de Maximiliano Romero y Francisco González, el intermediario parece dispuesto a dar otro salto de calidad. Ahora, con un fichaje de renombre: Darío Benedetto.

    El exdelantero de Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche, Querétaro y Olimpia tuvo una magra temporada en Newell’s Old Boys. En los leprosos, jugó apenas nueve partidos y no marcó goles.

    Sin embargo, Bragarnik no duda respecto del aporte que podría representar para el plan que tiene para O’Higgins. “Si él quiere, las puertas están abiertas”, planteó.

    Eso sí, advirtió que las incorporaciones se decidirán después de los respectivos análisis que se realicen con el gerente deportivo, Pablo Calandria, y el técnico, Francisco Meneghini. El estratega advirtió que tiene una conversación pendiente con los dueños del club respecto de su continuidad en el cargo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoO'HigginsChristian BragarnikBragarnikCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Dos viviendas resultaron afectadas tras incendio estructural en Recoleta: no hubieron personas heridas

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    5.
    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso
    Chile

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial
    Negocios

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”
    El Deportivo

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”

    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”

    “En nombre de FIFA”: Gianni Infantino ofrece disculpas por desaire que vivió Lionel Scaloni en sorteo del Mundial 2026

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil
    Mundo

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile