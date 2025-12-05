Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

La inminente salida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile, hizo que todos los ojos se posaran sobre Francisco Meneghini. El actual entrenador de O’Higgins es el principal candidato para reemplazar al adiestrador argentino en la banca azul y él lo sabe.

Por lo mismo, en su rueda de prensa semanal, intentó no abordar el tema y sólo hablar del duelo que sostendrá su escuadra con Everton (sábado, 18 horas) y que le puede dar boletos para la Copa Libertadores de la temporada venidera.

“Estamos enfocados en ganar este partido. El balance y conversaciones sobre el partido se darán después de jugarlo”, lanzó. Pero reconoció que “hemos tenido diálogo permanente con la nueva propiedad, habrá tiempo de conversar sobre eso. Hay que estar enfocados en esta última final este sábado, coronar la temporada con una clasificación a Copa Libertadores sería muy bueno”.

Y esto último es muy importante, pues las informaciones que llegan desde Rancagua aseguran que Meneghini no tiene buenas relaciones con los nuevos dueños del cuadro sureño (el grupo Caliente, liderado por el representante Christian Bragarnik) y que no renovará el contrato que concluye este domingo.

Meneghini es uno de los candidatos a suceder a Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Francisco Meneghini entrega una respuesta ante el interés de la U

Pese a ello, el otrora ayudante de Sebastián Beccacece en la oncena estudiantil reconoció que quedarse en Rancagua es factible y entregó los argumentos que, por ahora, lo mantienen lejos de la U.

“Continuar es una posibilidad. Independiente de cómo fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo”, enfatizó.

Eso sí, Paqui puso altiro sus condiciones para llevar adelante este “proceso” que menciona. “Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren”, resaltó.

Meneghini durante este año lleva cosechado en la Liga de Primera 15 triunfos, 8 empates y 6 derrotas. Si vence a los ruleteros en El Teniente asegura su cupo en el mencionado torneo continental e incluso puede llegar directo a la fase de grupos, si es que Universidad Católica cae en el Claro Arena ante Unión La Calera (sábado, 18 horas).