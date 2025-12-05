VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    El actual entrenador de O'Higgins reconoció que tiene una conversación pendiente con la nueva dirigencia del cuadro celeste. Adelantó que su futuro se definirá una vez que termine el campeonato este fin de semana.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Francisco Meneghini habló de su futuro en el fútbol chileno. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La inminente salida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile, hizo que todos los ojos se posaran sobre Francisco Meneghini. El actual entrenador de O’Higgins es el principal candidato para reemplazar al adiestrador argentino en la banca azul y él lo sabe.

    Por lo mismo, en su rueda de prensa semanal, intentó no abordar el tema y sólo hablar del duelo que sostendrá su escuadra con Everton (sábado, 18 horas) y que le puede dar boletos para la Copa Libertadores de la temporada venidera.

    “Estamos enfocados en ganar este partido. El balance y conversaciones sobre el partido se darán después de jugarlo”, lanzó. Pero reconoció que “hemos tenido diálogo permanente con la nueva propiedad, habrá tiempo de conversar sobre eso. Hay que estar enfocados en esta última final este sábado, coronar la temporada con una clasificación a Copa Libertadores sería muy bueno”.

    Y esto último es muy importante, pues las informaciones que llegan desde Rancagua aseguran que Meneghini no tiene buenas relaciones con los nuevos dueños del cuadro sureño (el grupo Caliente, liderado por el representante Christian Bragarnik) y que no renovará el contrato que concluye este domingo.

    Meneghini es uno de los candidatos a suceder a Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Francisco Meneghini entrega una respuesta ante el interés de la U

    Pese a ello, el otrora ayudante de Sebastián Beccacece en la oncena estudiantil reconoció que quedarse en Rancagua es factible y entregó los argumentos que, por ahora, lo mantienen lejos de la U.

    “Continuar es una posibilidad. Independiente de cómo fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo”, enfatizó.

    Eso sí, Paqui puso altiro sus condiciones para llevar adelante este “proceso” que menciona. “Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren”, resaltó.

    Meneghini durante este año lleva cosechado en la Liga de Primera 15 triunfos, 8 empates y 6 derrotas. Si vence a los ruleteros en El Teniente asegura su cupo en el mencionado torneo continental e incluso puede llegar directo a la fase de grupos, si es que Universidad Católica cae en el Claro Arena ante Unión La Calera (sábado, 18 horas).

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFrancisco MeneghiniO'HigginsLiga de PrimeraMercado de Pases

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El porcentaje clave con que Julio Ponce controlará a las Cascadas tras su reestructuración

    Retail Financiero critica a la Subtel por prefijos telefónicos por spam: “En lugar de ayudar a las personas, las perjudicará”

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”
    Chile

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023
    Negocios

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    Una de las operaciones más grandes del año: Netflix da golpe con acuerdo para comprar Warner Bros, matriz de HBO

    FES: CFA dice que desembolsos deben contabilizarse como gasto fiscal y que no genera ahorro

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026
    El Deportivo

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
    Cultura y entretención

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico
    Mundo

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Rusia acusa a la ONU de “distorsionar la realidad” con su resolución sobre los niños “trasladados a la fuerza”

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola