El poder detrás de los nuevos dueños de O’Higgins

La oferta que le llegó a O’Higgins a principios de este año era todo lo que Ricardo Abumohor y su familia estaban esperando: un nuevo grupo de inversores quería comprar el club que les había pertenecido desde hace 20 años.

El club creció de la mano del empresario y consiguieron éxitos deportivos: un subcampeonato nacional en 2012 y su primer y único título al año siguiente. También tuvieron logros comerciales. En 2014, a 24 kilómetros de Rancagua, inauguraron el complejo deportivo Monasterio Celeste: un centro que, con un costo total de US$ 7,5 millones, es considerado hasta hoy como uno de los centros deportivos más modernos de Sudamérica. Por esos años, y a pesar de todos esos avances, Abumohor comenzó a masticar una idea que sólo crecía a medida que se acercaba a cumplir los 80 años: O’Higgins necesitaba un cambio de manos. Según fuentes dentro de su familia, el empresario sentía que se necesitaban nuevas fuerzas para seguir haciendo crecer el club. Sus hijos hoy están dedicados a administrar los otros negocios de la familia, como su inmobiliaria y sus marcas Arrow y Van Heusen, dedicadas al retail de ropa.

Es por eso que en 2019, en una ceremonia en la Universidad de O’Higgins, Ricardo Abumohor reveló la intención de vender el club. Sólo que esa idea no avanzó de forma inmediata, señalan esas fuentes. Si bien llegaron ofertas, no eran serias. La intención de los Abumohor era traspasar el club a empresarios que no quisieran hacer un negocio rápido, sino que tuvieran un proyecto a largo plazo.

Abumohor en la UOH, durante la ceremonia donde reveló la intención de vender el club. "Si queremos proyectar a 10 o 15 años la institución, necesitamos que más personas entren a esta sociedad, que entren como dueños o socios, solo la familia no puede seguir, porque no vamos a ser capaces de sostener el crecimiento que el club está teniendo”, expresó ese día el empresario.

Así pasaron seis años.

A principios de 2025, Cristián Abumohor, sobrino de Ricardo y miembro del directorio de O’Higgins, recibió los primeros acercamientos de un nuevo grupo de cuatro inversionistas que se formó entre argentinos y mexicanos.

El primero era Jorge Reina, exfutbolista y anteriormente vicepresidente del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. El segundo, Matías Ahumada, periodista formado en relaciones internacionales que tuvo un paso trabajando en Boca Juniors. El tercer y cuarto integrante produjeron incomodidad entre los hinchas. Eran Christian Bragarnik, exfutbolista argentino reconvertido como representante de jugadores y dueño de la empresa Score Fútbol, quien conocía a Ahumada por su paso por Boca Juniors. Score Fútbol representa al día de hoy, según el sitio especializado Transfermarkt, 187 jugadores profesionales, 84 de los cuales juegan en primera división. El último integrante era el empresario mexicano Jorgealberto Hank, hijo del fundador del Grupo Caliente MX, ligado a clubes deportivos y a los casinos y apuestas.

Jorgealberto Hank, en un poster de su equipo Xolos de Tijuana.

Fuentes cercanas a Abumohor dicen que no vieron nada raro en esa lista, a pesar de que conocían a lo que se dedicaban tanto Bragarnik como Hank. Consideraban que la oferta del grupo de accionistas era seria y con un proyecto claro para la institución. Era, como deseaba Abumohor, una oportunidad para hacerlo crecer.

Matías Ahumada recuerda que fueron dos instancias a principios de este año donde se hicieron las primeras conversaciones: un Zoom entre Cristián Abumohor y Ahumada y, además, un viaje del mismo hijo del empresario a Buenos Aires, en la oficina del experiodista.

Conocedores del trato del lado chileno aseguran que si bien Abumohor tiene una postura crítica acerca de los representantes de jugadores, no tuvo más opción que aceptar la propuesta, porque era el negocio que estaban esperando. Sentían que competían en desventaja hace tiempo en el mercado chileno: invierten cerca de un 20% de su presupuesto en formación de jugadores, algo poco usual en Chile. No podían abrir a la Bolsa el club, ya que ha pasado por períodos con déficits financieros. Lo otro: el grupo Abumohor ha invertido cerca de US$ 12 millones durante las dos décadas en que controló O’Higgins, lejos de los cerca de US$ 6 millones por los que se concretó la venta este julio, con el Monasterio incluido.

Por eso, para evitar problemas, dice esa fuente, es que hicieron un ejercicio de transparencia: el club publicó la lista de todos los accionistas que compraron el club, con nombre y apellido.

Así, sin saberlo, abrieron una puerta a un mundo que vincula la historia de Rancagua a la del México más profundo.

La hacienda y los lujos

La familia Hank es una de las que han moldeado la historia reciente de México. Ganaron notoriedad con Carlos Hank González, uno de los diputados mexicanos más conocidos en la segunda mitad del siglo XX. Apodado El Profesor, fue gobernador del estado de México, el más importante, y no postuló a la presidencia sólo por una traba constitucional: era hijo de un alemán.

Uno de sus seis hijos es Jorge Hank Rhon. Nacido en 1956 e ingeniero mecánico en electricidad, cambió su Toluca natal en el centro de México por Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Eso llevó al salto definitivo en 1980: la compra del antiguo Casino e Hipódromo Municipal -que se hizo famoso por atraer turistas estadounidenses en el período de la ley seca, en los años 20-.

Jorge Hank, padre del nuevo dueño de O'Higgins, Jorgealberto Hank

El periodista mexicano Atahualpa Garibay ha cubierto por años temas de poder en México. Específicamente, los de Baja California, el estado mexicano donde se ubica Tijuana. Dice conocer bien a la familia Hank. Escribió de ellos para el diario El Heraldo y para su propio medio, el portal En Línea Baja California.

Garibay dice que esta compra fue el primer paso para construir un imperio.

-Ese casino lo rebautizaron como Caliente. Allí se fundó el Grupo Caliente MX. Hay gente de California y de San Diego que viene todo un fin de semana a apostar en los casinos de Caliente.

Entrados los años 2000, además de los casinos, expandieron el rubro a las apuestas deportivas. Uno, dice Garibay, muy enraizado con la cultura de la apuesta deportiva en Estados Unidos. Eso terminó de amasar una fortuna.

Pero Jorge Hank Rhon también es un sujeto polémico. Una especie de Donald Trump, dice Garibay:

-Su nombre generó mucha controversia en los años 80.

Todo comenzó con un periodista del Semanario Zeta. Se llamaba Héctor Félix Miranda y se caracterizaba por su estilo atrevido contra la corrupción y el narcotráfico. El 20 de abril de 1988 le dispararon hasta matarlo camino a su trabajo. Hubo dos detenidos por el hecho: dos guardias de seguridad del Hipódromo de Aguas Calientes -el complejo de Caliente, a cargo de Jorge Hank-. Cumplieron una condena de 27 años de presidio, pero nunca se pudo determinar una orden de Hank para perpetrar el hecho.

-Desde 1988 hasta el día de hoy -remarca Guarinay- en el Semanario Zeta aparece una página en negro preguntándole a Jorge Hank qué pasó con el periodista Héctor Félix.

Otra de sus polémicas: la construcción de un condominio privado al costado del exhipódromo.

-La regulación no le permitía construirlo allí. Y lo hizo igual. Y también construyó un estadio. Allí hizo su mansión y viven algunos de sus hijos, sus respectivas esposas y nietos.

Garibay sigue con esta idea.

-En ese lugar también construyó una plaza de toros pequeña, un minizoológico y una caballeriza. Es amante de los animales, y los colecciona vivos o muertos.

La hija de Jorge Hank y hermana de Jorgealberto Hank, Nirvana Hank, se hizo conocida por mostrar a la mascota que tiene en su casa: una jirafa. Captura de video: La Vanguardia

Hay más, cuenta Garibay: en 1995 fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de México. Traía consigo piel de ocelote, un primo de los leopardos. Lo acusaron de contrabando de pieles. También fue puesto en libertad.

En 2011, el Ejército mexicano entró a su residencia y lo detuvieron. Lo formalizaron por posesión de armas y por ocultar un arsenal: “88 armas de fuego, largas y cortas, y más de nueve mil cartuchos”, detalló La Nación.

-Salió libre 48 horas después -explica el periodista-, ya que el juez determinó que los militares entraron de manera ilegal a su casa. La defensa de Jorge Hank, por su lado, mostró que las armas que presentaron fueron colocadas de forma intencional.

A Jorge Hank se le cuentan 23 hijos con seis mujeres, cuatro de ellas fueron sus esposas. De ellos han salido algunos continuadores de su legado empresarial. Uno es el CEO de Caliente MX, Emilio Hank. Su medio hermano, Jorgealberto Hank Insunza, tomó un rumbo similar.

El año 2007, Jorgealberto Hank se hizo propietario de un club de Segunda División. Les decían Los Gallos. No tenía buenos resultados ni un estadio propio. Apenas tomaron el control le pusieron Xoloizcuintles -Xolos o “Cholos”- de Tijuana. También son conocidos como Xolos de Caliente. Jorgealberto Hank se encargó de invertir también en otro club: el Querétaro, de la ciudad homónima. Así, pasó a tener dos clubes jugando en la misma liga, algo criticado en México, pero no ilegal. En 2022 surgió otra polémica: durante un partido entre el Querétaro y el Atlas se desató una batalla campal que resultó en 26 heridos e imágenes de golpizas con sillas y patadas en la cabeza. Caliente fue sancionado por el hecho.

Sólo que cuando eso pasó, Caliente y los Hank ya estaban validados entre la afición de Tijuana: habían traído el fútbol profesional a una ciudad que no lo tenía.

Pero todavía les faltaba un salto más.

La expansión

La estrecha relación de Christian Bragarnik con Jorgealberto Hank y el Grupo Caliente explica el desembarco de los mexicanos en Rancagua. Así lo explica César Luis Merlo, periodista de TyC, especialista en fútbol y en el mercado de capitales deportivos. Cuenta que todo es una relación estrecha de negocios con jugadores, clubes y empresas.

-No tengo claridad de cómo se conocieron Bragarnik y Hank -dice Merlo-. Pero Bragarnik es un tipo que ha sido director deportivo y presidente de clubes en México. Entiendo que su relación viene de allí.

Ese vínculo perseveró en el tiempo, dice Merlo, por una razón: la habilidad de Bragarnik como representante de jugadores a través de su empresa Score Fútbol. Es, en sus palabras, quien tiene el know how y ejecuta los negocios en terreno.

-Es un tipo que no regala la plata. En su momento la mayoría de los jugadores del Xolos de Tijuana o eran representados por su empresa, o él intermediaba su llegada. Les fue muy bien en ese negocio: comprar barato y vender caro.

El Grupo Caliente también se expandió a más equipos de fútbol, comenta Merlo. Por un lado, adquirieron el club de Segunda División mexicana Dorados, del estado de Sinaloa. La fama de esa adquisición se multiplicó cuando llegó Diego Maradona, el mítico campeón del mundo con Argentina en 1986, como entrenador el año 2018. Hace poco también tenían el club mexicano Querétaro. Por su lado, Bragarnik también tiene un cargo en el club argentino Defensa y Justicia. La influencia de Caliente es absoluta en ese entramado, dice el periodista: de todos los clubes que juegan en Primera División mexicana, Caliente es el sponsor de casi un 80%.

Maradona y Bragarnik. La llegada del argentino a dirigir el Dorados de Sinaloa coincidió con la compra del club por parte de Caliente. Su llegada fue ampliamente difundida. Incluso se hizo un documental sobre su paso por el fútbol mexicano. Foto: Instagram de Christian Bragarnik Gianluca Emilio Parrini Cordero

Merlo dice que no sería raro un escenario a futuro: que un jugador de O’Higgins termine jugando en el Xolos de Tijuana.

Matías Ahumada comenta que la idea de comprar O’Higgins la supo por primera vez de Bragarnik. Y que la idea le gustó. Consideran que el club tiene activos importantes que le van a permitir pelear con los más grandes de Santiago: son un club con historia, hinchada, el único de la ciudad y con el Monasterio Celeste, una infraestructura única para formar futbolistas.

-Eso se vuelve central cuando tienes un proyecto deportivo que, como el nuestro, se basa en la formación, promoción y comercialización de jugadores.

El problema es que todo ese entramado ha encendido alertas en Chile. El senador Matías Walker ha sido uno de los impulsores de una ley que regule la actividad de las sociedades anónimas deportivas, que hoy en día no tienen un reglamento especial. Dice que el hecho de que Bragarnik tenga una empresa de representación de jugadores al mismo tiempo que controla un club, si se aprueba esa ley, pasaría a ser un conflicto de interés:

-Si el dueño de un club al mismo tiempo es representante de jugadores, puede perjudicar los derechos de los jugadores, ya que estarían negociando en una posición desventajosa. Si un jugador no está vinculado a la empresa del representante, podría correr el riesgo de estar en una posición desventajosa. Es una negociación incompatible.

No obstante, dice Walker, aunque la ley tiene el apoyo transversal del espectro político, aún falta que se vote. El proyecto fue ingresado el 2016.

Matías Ahumada señala que no ha estudiado aquella ley en detalle.

-Si se aprueba, hay que adherirnos al reglamento. Lo veremos en su minuto. No sé qué haría Cristián en esa situación. Es una pregunta muy hipotética.

Ahumada también conoce el perfil de Hank. Eso sí, lo defiende.

-Si alguien en la prensa alguna vez publicó un error, se puede repetir durante 10 años. Lo que te puedo decir es que Jorgealberto es una persona extraordinaria. Pero yo no me he sentado a almorzar con su abuelo, ni con sus tíos, pero ellos tampoco con los míos. Quizás ellos no saben que tengo familiares excéntricos. No me meto en eso.