En inicio del fin de semana largo: fallece conductor tras colisión de cuatro vehículos en Longaví

Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos y que terminó con la vida de una persona se registró en Longaví, comuna ubicada en la Región del Maule.

Durante la madrugada de este viernes 1 de mayo, en pleno inicio del fin de semana largo, el Ministerio Público solicitó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros concurrir a la Ruta 5 Sur para investigar la colisión que ocurrió a la altura del kilómetro 307.

En el accidente se vieron implicados tres vehículos mayores y uno menor, cuyo conductor falleció en el sitio del suceso.

“Se realizaron todas las diligencias propias de la especialidad, con la finalidad de poder determinar la dinámica y causa basal del accidente; antecedentes que serán puestos a disposición de la Fiscalía Local de Linares una vez emanado el informe técnico”, explicó el teniente Jorge Barros de la unidad SIAT de Talca.