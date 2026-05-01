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    Nacional

    En inicio del fin de semana largo: fallece conductor tras colisión de cuatro vehículos en Longaví

    El choque se registró a la altura del kilómetro 307 de la Ruta 5 Sur.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos y que terminó con la vida de una persona se registró en Longaví, comuna ubicada en la Región del Maule.

    Durante la madrugada de este viernes 1 de mayo, en pleno inicio del fin de semana largo, el Ministerio Público solicitó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros concurrir a la Ruta 5 Sur para investigar la colisión que ocurrió a la altura del kilómetro 307.

    En el accidente se vieron implicados tres vehículos mayores y uno menor, cuyo conductor falleció en el sitio del suceso.

    “Se realizaron todas las diligencias propias de la especialidad, con la finalidad de poder determinar la dinámica y causa basal del accidente; antecedentes que serán puestos a disposición de la Fiscalía Local de Linares una vez emanado el informe técnico”, explicó el teniente Jorge Barros de la unidad SIAT de Talca.

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    Más sobre:Accidente de tránsitoLongavíRegión del MauleSIAT

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