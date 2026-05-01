Detienen a dos sujetos en Curicó por tráfico de drogas: uno de ellos tenía alerta roja internacional

Carabineros del OS7 de Talca junto a personal de la Tenencia de Carreteras Curicó, detuvieron a dos hombres extranjeros por el delito de tráfico de drogas y que tenían orden de detención vigente. Uno de los imputados mantenía una notificación roja de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol.

La acción por parte de las autoridades ocurrió durante un control vehicular en la Ruta 5 Sur, en que pudieron aprehender a los dos imputados, de nacionalidad venezolana, quienes además habían ingresado a Chile de manera ilegal.

Según el fiscal de la Unidad Análisis Criminal, Rodrigo Pizarro el sujeto con alerta roja también tenía otros antecedentes relacionados a actos terroristas, secuestro y asociación ilícita criminal.

Además, la prefecto de Curicó, coronel Evelyn Osses Vásquez, dijo que al momento de la fiscalización los sujetos portaban 224 gramos de ketamina y tres teléfonos celulares .

El fiscal Rodrigo Pizarro señaló que “el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, accediendo el tribunal de garantía a la petición formulada por la fiscalía, quedando como plazo para investigar 4 meses”.