Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Irán envió el pasado jueves una nueva propuesta de negociación de paz a Estados Unidos a través de mediadores de Pakistán.

Según informó la agencia estatal de noticias iraní ⁠IRNA, “la República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”.

El medio iraní, en tanto, no ofreció más detalles del contenido de la proposición.

Teherán ya presentó una propuesta la semana pasada a Washington, a través de Islamabad, en la que ofreció una negociación centrada en el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz por ambas partes. Sin embargo, la propuesta no convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las conversaciones entre ambos países se encuentran encalladas ante la negativa iraní de negociar con Estados Unidos mientras mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que Washington busca bloquear la economía iraní.