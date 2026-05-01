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    Vinculados al Tren de Aragua: en prisión preventiva quedan cuatro detenidos por secuestro de empresario en San Miguel

    Tres ciudadanos venezolanos y un chileno fueron detenidos por su participación en el secuestro extorsivo de Jorge Vera, de 84 años, quien fue retenido por ocho días antes de ser liberado.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    PDI traslada a los secuestradores del empresario de 84 años hasta el Centro de Justicia. Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedaron este jueves los cuatro detenidos por su participación en el secuestro de Jorge Vera, un empresario de 84 años que fue retenido por ocho días antes de ser liberado ayer miércoles por sus captores.

    Se trata de tres sujetos de nacionalidad venezolana y un chileno, quienes estarían vinculados a la organización criminal internacional conocida como el Tren de Aragua.

    Cabe recordar que el martes 21 de abril, en momentos en que el empresario se trasladaba en su camioneta en la comuna de San Miguel, fue interceptado por tres vehículos. Ahí, un grupo de sujetos lo obligó a descender y lo subió a la fuerza a otro automóvil, para luego darse a la fuga.

    Durante una semana, efectivos de la PDI y la Fiscalía trabajaron para lograr la liberación del empresario, la que se concretó la madrugada de este miércoles, en la comuna de Colina.

    Tras lograr la prisión preventiva de los implicados -formalizados por el delito de secuestro extorsivo-, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Rodrigo Moya, sostuvo que durante la investigación se estableció que los imputados “hasta ahora tienen una labor material, desde el punto de vista del secuestro, de la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos en la calidad de extorsionador”.

    Al respecto, explicó que “todos cometen el mismo delito (secuestro extorsivo), realizando distintas funciones del mismo, tres de ellos de manera material y uno realizando la labor, que es clave para el efecto del secuestro extorsivo, que es esta negociación de extorsión para los efectos de obtener dinero”.

    Respecto de lo sucedido en los ocho días que el empresario pasó en cautiverio, el persecutor indicó que a “a él se le secuestró el día 21 (de abril), alrededor de las 18.15 horas, aproximadamente, y en ese intertanto se le llevó a más de dos lugares de cautiverio, siendo liberado el día de ayer 29 alrededor de las 7.30 horas”, tras un trabajo conjunto de la Fiscalía con la Brigada Antisecuestros de la PDI.

    Asimismo, el fiscal Moya indicó que detrás del secuestro se encuentra una banda criminal, por lo que habría más personas implicadas. “De acuerdo a los antecedentes que se tienen hasta ahora, no son solamente estos cuatro los involucrados, sino que también hay otros autores que todavía seguimos persiguiendo”, indicó.

    Sobre la posible vinculación de los involucrados con el crimen organizado internacional, el persecutor sostuvo que “es algo que se tiene que determinar dentro de la investigación”, aunque sostuvo que “hasta ahora existen algunos elementos que pueden dar cuenta que estamos frente a una célula del Tren de Aragua”.

    El tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación.

    Más sobre:SecuestroSan MiguelFiscalíaECOHprisión preventiva

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