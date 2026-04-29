PDI informa de cuatro detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel que fue liberado tras siete días

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó que hay cuatro personas detenidas por el secuestro de Jorge Vera, empresario de 84 años que fue liberado a siete días de su captura.

El martes 21 de abril el empresario se encontraba en su camioneta, cerca de su domicilio en la comuna de San Miguel, cuando fue interceptado por tres vehículos. Los conductores lo obligaron a descender de su camioneta y lo subieron a la fuerza a otro automóvil, para luego darse a la fuga.

Durante una semana, efectivos de la PDI y la Fiscalía trabajaron para lograr la liberación del empresario, situación que se concretó la madrugada de este miércoles, en la comuna de Colina.

“En la mañana se da alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de Carabineros y también es ubicada esta persona” , indicó Cerna.

La autoridad policial aseguró que la colaboración de la Policía Nacional de Colombia fue clave para el éxito del caso.

En detalle, las diligencias han permitido hasta el momento la detención de cuatro personas: tres extranjeros y un chileno.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Es una investigación abierta, recién están los primeros pasos, efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación con Fiscalía, Policía, hubo detenciones que no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo”, informó Cerna.

Desde el gobierno, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró que desde su cartera están “coordinando a todos los actores para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los hechos solicitados por el Presidente de la República".

“Quiero ser muy clara, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan”, advirtió.

La ministra aseguró que solicitarán “las penas más duras. Incluso, una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue”, señaló.

“Está consciente”

Respecto al estado de salud del empresario, el director general de la PDI señaló que, si bien no ha sido actualizado de la constatación de lesiones, el hombre “está consciente, imagino sin ser experto en salud, en estado de shock. Lo importante es que está con vida", indicó.