Liberan con vida a empresario de 84 años que fue secuestrado la semana pasada en San Miguel

Durante la mañana de este miércoles desde la Fiscalía dieron a conocer que el empresario de 84 años que fue secuestrado durante la semana pasada ha sido liberada con vida.

Según detallaron desde el Ministerio Público, en estos momentos se está verificando su estado de salud.

De acuerdo a lo que se conoció, el secuestrado fue liberado en la comuna de Colina.

Los hechos se registraron la tarde del pasado martes, cuando la víctima, Jorge Vera, fue interceptada por tres vehículos en las cercanías de su domicilio.

En la ocasión, los sujetos lo obligaron a descender de su camioneta y lo subieron por la fuerza a otro automóvil, dándose a la fuga en dirección desconocida.

Vera es un empresario del rubro ferretero y además está vinculado a las carreras de caballos.