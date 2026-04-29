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    El elogio definitivo: Claudio Bravo se rinde ante la actuación de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo

    El guardameta albo, quien ante Universidad de Concepción se estrenó como titular en los albos, sigue sumando reconocimientos relevantes a su labor.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Maureira, ante Universidad de Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Gabriel Maureira sigue sumando reconocimientos. La actuación que cumplió frente a Universidad de Concepción, en su debut como titular en el arco de Colo Colo, le ha generado elogiosas valoraciones. A los 19 años, el golero consigue lo que solo los elegidos pueden lograr. De hecho, hay que mirar hacia Claudio Bravo y Marcelo Ramírez para encontrar referencias parecidas.

    Maureira realizó al menos un par de contenciones relevantes ante los penquistas, aunque los elogios superaron el mero acto de evitar goles, su obligación inicial. Al guardameta también le alabaron otros conceptos. "Me gustó muchísimo. A los siete minutos tuvo su primer mano a mano contra (Cecilio) Waterman y de ahí en más hizo un muy bien partido. Tomó buenas decisiones. Mostró personalidad, tranquilidad y carácter. Siempre digo que uno da por descontada la técnica y lo físico. La clave está en la personalidad y ahí cumplió con creces. En un partido por el campeonato, de visita, realizó un gran encuentro", evaluó, por ejemplo, Marcelo Ramírez, histórico cuidavallas albo, a El Deportivo.

    El elogio definitivo: Claudio Bravo se rinde ante la actuación de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo

    El novel arquero consiguió otro elogio relevante: el de Claudio Bravo. El mejor golero chileno de la historia no escondió elogios hacia el nuevo meta albo. “Es una posición muy compleja, donde el mínimo error te puede costar la carrera en instancias decisivas. Maureira entra con la presión de mantener a Colo Colo en la cima, de hacerlo bien, de que todas las miradas estaban en lo que hiciera compitiendo”, plantea, a modo de contexto.

    Luego, tal como Rambo, valora su personalidad. "Lo vi muy suelto, tranquilo, con una madurez impropia de esta edad. No me quedo con los números, sí con las sensaciones: lo que demuestra, la impronta del arquero“, explica.

    Gabriel Maureira, en el ingreso a la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Incluso, lo exculpa en la conquista del Campanil. “La acción del gol es muy difícil, estaba muy tapado. Tuvo tapadas buenas, ágiles, rápidas. Lo vi muy suelto. Espero que pueda seguir compitiendo, que las cosas se le den de buena manera y no haya relajo“, puntualizó.

    Más sobre:Colo ColoGabriel MaureiraClaudio BravoFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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