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    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

    Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía.

    Por 
    Europa Press
    El ataque se produjo en una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres.

    Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

    La organización ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que el incidente ha tenido lugar en el noroeste de la ciudad y que, tras en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

    Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

    El ataque se produjo en una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres.

    Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

    Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.

    Más sobre:Reino UnidoLondresAtaqueSinagogaGolders GreenMundo

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