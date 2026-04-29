SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing

    Según The Wall Street Journal, durante la última visita de Estado de Trump a Beijing en 2017, su equipo de seguridad y el de Xi se enzarzaron en una pelea a puñetazos en un pasillo del Gran Salón del Pueblo. En tanto, durante el viaje del líder chino a California en 2023 se observó a agentes tomando los utensilios y el plato del gobernante y rociándolos con un líquido no identificado con el fin de que ningún rastro de su ADN cayera en manos extranjeras.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Xi Jinping junto a Donald Trump.

    Antes de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, que se celebrará del 14 al 15 de mayo en Beijing, cientos de funcionarios gubernamentales de ambos países se apresuran a asegurarse de que los dos líderes digan lo correcto, vayan al lugar adecuado y no sufran ningún percance.

    Será la primera visita de Estado de un presidente estadounidense a China en casi una década, y se produce en un momento de creciente desconfianza entre ambos países en materia de comercio, tecnología y Taiwán. Ninguna de las partes puede permitirse enviar una señal equivocada, ya sea por un gesto inoportuno o por una escalera mal ubicada.

    La idea es que nada salga mal. El problema es que pueden ocurrir muchas cosas. Y los funcionarios estadounidenses están más nerviosos que nunca tras el tiroteo del sábado por la noche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, apunta el diario The Wall Street Journal.

    Agentes del Servicio Secreto y especialistas en comunicaciones de la Casa Blanca llegan con antelación para inspeccionar los lugares, habilitar salas seguras a prueba de escuchas y negociar cuántos estadounidenses armados pueden operar en territorio chino. Los chinos exigen una nota diplomática formal, presentada con mucha antelación, para cada arma de fuego y radio portátil que Estados Unidos desee introducir.

    Un equipo médico viaja con el presidente, con el apoyo de un quirófano completo en el Air Force One. Los menús se elaboran plato por plato, con ingredientes cuidadosamente seleccionados para evitar intoxicaciones, no solo por posibles asesinos, sino también por intoxicaciones alimentarias comunes.

    “Estos viajes se planifican en intervalos de 15 minutos. Lo llamamos ‘tic-tac’”, dijo Dennis Wilder, un alto funcionario de Seguridad Nacional que ayudó a organizar los viajes del presidente George W. Bush a China a principios de la década de 2000.

    El presidente estadounidense Barack Obama desembarca del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Hangzhou Xiaoshan, en Hangzhou, China, el 3 de septiembre de 2016. JONATHAN ERNST

    El presidente Barack Obama comprobó la importancia de estos protocolos en 2016, durante la cumbre del G20 en Hangzhou, China. Se vio obligado a bajar del Air Force One por la escalerilla integrada del avión, en lugar de hacerlo por la tradicional escalera móvil alfombrada de rojo.

    El Journal recuerda que el conductor del camión con escalera no hablaba inglés, y el equipo de seguridad estadounidense no confiaba en que pudiera maniobrar con seguridad junto al avión. China ofreció colocar un traductor junto al conductor. Estados Unidos se negó. Con el tiempo agotándose, Obama bajó las escaleras del avión.

    El desaire fue innegable: el presidente de Brasil, Michel Temer, había recibido un trato de honor en las escaleras del mismo aeropuerto el día anterior, apuntó el periódico.

    Según exfuncionarios estadounidenses, durante la última visita de Estado de Trump a Beijing en 2017, su equipo de seguridad y el de Xi Jinping se enzarzaron en una pelea a puñetazos en un pasillo del Gran Salón del Pueblo, mientras el presidente y el líder chino se reunían en una sala contigua. Un diplomático estadounidense y su homólogo chino intervinieron para separarlos.

    Raviolis de ricotta con hierbas

    En tanto, durante la visita de Xi a California en 2023, simpatizantes pro-China, organizados por grupos de la comunidad china con vínculos con Beijing, se alinearon a lo largo del recorrido de la caravana, ondeando banderas chinas del tamaño de sábanas. La estrategia de los simpatizantes consistía en bloquear visualmente: cada vez que un manifestante levantaba un cartel crítico con el gobierno chino, los simpatizantes desplegaban pancartas gigantes para obstruir las cámaras.

    En esa visita, consigna el Journal, Xi Jinping acababa de terminar un almuerzo de raviolis de ricotta con hierbas en una finca apartada a las afueras de San Francisco cuando sus agentes de seguridad entraron en acción.

    Simpatizantes vitorean al paso de la caravana del presidente chino Xi Jinping a su llegada a su hotel cerca de la sede de la cumbre de APEC, el 14 de noviembre de 2023, en San Francisco, California. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

    Su misión: asegurarse de que ningún rastro del ADN del líder chino cayera en manos extranjeras. Se observó a los agentes, de aproximadamente 1,90 metros de altura y vestidos con trajes oscuros idénticos, tomando los utensilios y el plato de Xi y rociándolos con un líquido no identificado.

    “Estas visitas son traumáticas para quienes tenemos que organizarlas”, dijo al periódico Rick Waters, exfuncionario del Departamento de Estado que ayudó a organizar la visita del presidente Trump a Beijing en 2017.

    También declaraciones al Journal, Daniel Russel, exalto funcionario del Departamento de Estado que participó en la planificación de varias cumbres entre Estados Unidos y China, afirmó que “la diplomacia tiene una dimensión teatral con consecuencias en el mundo real”. “La imagen de una reunión de líderes suele ser más importante que los comunicados”, aseguró.

    De cara a la cumbre de mayo, la Casa Blanca, al ser consultada sobre los preparativos, ofreció su propia versión formal. “El presidente Trump mantiene una excelente relación con el presidente Xi, y la próxima cumbre en Beijing será significativa tanto simbólica como sustancialmente”, declaró Anna Kelly, portavoz.

    Más sobre:EE.UU.ChinaTrumpXi JinpingcumbreBeijingseguridadMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”

    Continuidad de ajuares: subsecretario de la Niñez asegura que ajuste presupuestario “no va a afectar beneficios directos”

    Rául Soto (PPD) y megaproyecto de Kast: “Esta es una reforma que va contraria al sentido común”

    PDI informa de cuatro detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel que fue liberado tras siete días

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa ya llega a los dos dígitos

    Lo más leído

    1.
    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

    2.
    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    3.
    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    4.
    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    5.
    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán

    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”
    Chile

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Continuidad de ajuares: subsecretario de la Niñez asegura que ajuste presupuestario “no va a afectar beneficios directos”

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa ya llega a los dos dígitos
    Negocios

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa ya llega a los dos dígitos

    Matías Claro defiende las S.A. en el fútbol: “La liga chilena es de las pocas en Sudamérica donde están todos con sus sueldos y cotizaciones al día”

    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista
    Tendencias

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    “Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

    La drástica sanción que recibió Esteban Andrada después de darle un puñetazo a un rival en el fútbol español
    El Deportivo

    La drástica sanción que recibió Esteban Andrada después de darle un puñetazo a un rival en el fútbol español

    La nueva regla del fútbol: en qué consiste la “Ley Vinícius-Prestianni” que entrará en vigor en el Mundial

    “Careció de claridad ofensiva”: en Colombia señalan el punto débil de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing
    Mundo

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC