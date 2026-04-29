Sedini refuerza que no se eliminarán beneficios y afirma que recorte en el Mideso busca “resguardar” los recursos

En medio de la controversia generada por la circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, se dio a conocer una reducción presupuestaria de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso).

La rebaja quedó establecida mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado viernes 24 de abril. La decisión impacta directamente a programas sociales prioritarios, especialmente en áreas de infancia, juventud y pueblos indígenas.

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, abordó el tema y aseguró que esta reducción no implicaría la eliminación de beneficios sociales.

En un punto de prensa efectuado en la ciudad de Talca, la secretaria de Estado acusó que habría “personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponden”.

En ese sentido, aseguró que “ no se van a cortar beneficios sociales, esta es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes ”.

“No se van a cortar beneficios, lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponden”, indicó.

De acuerdo al decreto, el recorte impacta iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar) con una reducción de 1.850 millones de pesos. Al respecto, Sedini afirmó que “ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar”.

“En el caso del ajuar, la producción mensual son de 10.000 ejemplares, la demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente 7.800, estamos produciendo más, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten, lo que pasa es que hoy día ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de esos ajuares", explicó.

La vocera señaló que se están “ajustando los programas a la realidad, a su ejecución, a la duplicidad de funciones, estamos haciendo más eficientes los recursos ”.

“Lo que queremos hacer es que cada uno de esos programas sea más eficiente para que el beneficio llegue a cada una de las personas que se les prometió”, sostuvo.