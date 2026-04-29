Fiscal Ángel Valencia y fenómeno de los de secuestros en Chile: “Ha evolucionado muy mal”

En un diálogo con la prensa, tras su cuenta pública anual, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las cifras sobre secuestros en el país, ante los casos recientes que afectaron a una comerciante peruana en Estación Central y a un adulto mayor, ferretero ligado al mundo hípico, en San Miguel.

“Ha evolucionado muy mal, lamentablemente, los secuestros y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Según el cuarto reporte sobre el tema realizado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, denominado “Fenómenos Criminales”, dado a conocer en julio del año pasado, durante 2024 se reportaron 868 casos en 2024, 2,1% más que el año anterior. En el Ministerio Público indican que “el punto de inflexión” respecto al ingreso de este tipo de hechos fue en 2022 pasando de 492 delitos en 2021 a 826 en 2022, es decir, un 68% más.

Valencia reconoció que “no es que no haya habido nunca secuestros en Chile, pero en el número con el que se han estado produciendo en los últimos años es un motivo de preocupación”.

En esa línea, resaltó que se han “ocupado” de responder al fenómeno con medidas como la implementación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

“ECOH en principio era un programa que estaba orientado solo a homicidios, pero rápidamente ampliamos a homicidios y secuestros cometidos en el contexto del crimen organizado. Y hemos mejorado a través de ese programa, o reducido más bien, la brecha de impunidad que se producía con los secuestros”, sostuvo.

En esa línea, detalló que “ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas y condenadas en delitos de secuestro”

“Significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno. Hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad", afirmó.