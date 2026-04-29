SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Ángel Valencia y fenómeno de los de secuestros en Chile: “Ha evolucionado muy mal”

    Él jefe del Ministerio Público descartó que exista pasividad frente al tema y destacó que “ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas y condenadas" por este delito.

     
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En un diálogo con la prensa, tras su cuenta pública anual, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las cifras sobre secuestros en el país, ante los casos recientes que afectaron a una comerciante peruana en Estación Central y a un adulto mayor, ferretero ligado al mundo hípico, en San Miguel.

    “Ha evolucionado muy mal, lamentablemente, los secuestros y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

    Según el cuarto reporte sobre el tema realizado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, denominado “Fenómenos Criminales”, dado a conocer en julio del año pasado, durante 2024 se reportaron 868 casos en 2024, 2,1% más que el año anterior. En el Ministerio Público indican que “el punto de inflexión” respecto al ingreso de este tipo de hechos fue en 2022 pasando de 492 delitos en 2021 a 826 en 2022, es decir, un 68% más.

    Valencia reconoció que “no es que no haya habido nunca secuestros en Chile, pero en el número con el que se han estado produciendo en los últimos años es un motivo de preocupación”.

    En esa línea, resaltó que se han “ocupado” de responder al fenómeno con medidas como la implementación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

    “ECOH en principio era un programa que estaba orientado solo a homicidios, pero rápidamente ampliamos a homicidios y secuestros cometidos en el contexto del crimen organizado. Y hemos mejorado a través de ese programa, o reducido más bien, la brecha de impunidad que se producía con los secuestros”, sostuvo.

    En esa línea, detalló que “ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas y condenadas en delitos de secuestro”

    “Significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno. Hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad", afirmó.

    Más sobre:Ángel ValenciaSecuestrosDelincuenciaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    El reservado cara a cara entre Alvarado e Irarrázaval en medio de críticas por mayor coordinación

    Posibles recortes a proyectos emplemáticos de Piñera alertan al oficialismo

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Quiebre entre alcalde Concha y Socialismo Democrático no para: concejo de Peñalolen ahora se tensiona por ajustes de metas

    Rastreo telefónico en Colombia y seguimiento por tres inmuebles: así se desactivó el secuestro que duró siete días

    Lo más leído

    1.
    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    2.
    De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

    De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

    3.
    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    4.
    PDI informa de cuatro detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel que fue liberado tras siete días

    PDI informa de cuatro detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel que fue liberado tras siete días

    5.
    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri
    Chile

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

    La crisis del empleo público en el horizonte
    Negocios

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”
    El Deportivo

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    “Es una enseñanza de cómo debe ser el fútbol”: la valoración al espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich en la Champions

    Buscando ser protagonista del Mundial: México entrega su primera lista de nominados para Norteamérica 2026

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa
    Mundo

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Israel anuncia la destrucción de un lanzacohetes de Hezbolá en un ataque contra infraestructura civil en Líbano

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura