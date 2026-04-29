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    “Hoy iniciamos una nueva etapa”: Valencia presenta balance 2025 del Ministerio Público con cifras récord

    Durante el año pasado, el sistema registró 1.917.477 denuncias, lo que representa un aumento de 15,8% respecto de 2024. Las sentencias condenatorias en robos aumentaron 61%, en delitos económicos y tributarios 62%, y en otros delitos contra la propiedad 76%.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con la presencia de Presidente José Antonio Kast, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer la Cuenta Pública correspondiente a la gestión del año 2025 del ente persecutor.

    La ceremonia se realizó la mañana de este miércoles en el Auditorio de la Fiscalía Nacional en el edificio del organismo en la calle Catedral de Santiago.

    En su exposición, Valencia destacó la labor realizada en un año marcado por hitos estratégicos, cifras históricas y avances concretos en la persecución del delito y la atención a víctimas.

    Cifras récord

    Durante 2025, el sistema registró 1.917.477 denuncias, lo que representa un aumento de 15,8% respecto de 2024, equivalente a más de 262 mil casos adicionales.

    Las fiscalías de la Región Metropolitana (Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur), junto con Valparaíso y Biobío, concentraron el 60,5% de los ingresos.

    Asimismo, se registraron más de 24 mil condenas en procedimiento ordinario, lo que representa un 15% más que en 2024, es decir, 3 mil 156 condenas adicionales.

    En procedimiento abreviado, en tanto, hubo más de 65 mil condenas, con un aumento del 15%, equivalente a 8 mil 166 condenas adicionales.

    Las sentencias condenatorias en robos aumentaron 61%, en delitos económicos y tributarios 62%, y en otros delitos contra la propiedad 76%, detalló el jefe del Ministerio Público.

    También se registraron incrementos en delitos vinculados al sistema penitenciario y en fenómenos asociados al crimen organizado, incluyendo un aumento de 52,4% en asociaciones ilícitas.

    Código de Ética

    El fiscal Valencia, por otro lado, realizó algunos anuncios de medidas que espera implementar en el corto plazo y propuestas de modificaciones legislativas para facilitar el trabajo de persecución penal.

    La autoridad explicó que la Fiscalía Nacional ha tenido un rol activo en la tramitación legislativa del proyecto orientado a fortalecer la protección de antecedentes en procesos penales.

    “Próximamente, se publicará el Código de Ética institucional, que establecerá principios y valores que guiarán el actuar de fiscales y funcionarios, un hito relevante para el fortalecimiento de la probidad y la ética pública”, comentó.

    El jefe del Ministerio Público planteó que este instrumento establece un “marco claro de principios y estándares que orientan el actuar de fiscales y funcionarios, reforzando la integridad y contribuyendo a fortalecer la confianza en la función pública”.

    Propuestas

    En cuanto a propuestas, manifestó la necesidad de un regla especial de determinación de pena para los delitos cometidos en establecimientos educacionales con armas blancas o de fuego.

    “Teniendo en consideración el proyecto de ley presentado por el gobierno, y dado que como Ministerio Público, efectivamente, consideramos de la mayor gravedad los ilícitos cometidos en dichos recintos, en especial mediante la utilización de armas”, dijo.

    En esa línea, señaló que “siempre teniendo en especial consideración el Estatuto Jurídico Adolescente”, se hace “pertinente incorporar una regla que permita aumentar la pena de los delitos cometidos en establecimientos educacionales o en sus inmediaciones mediante el uso de cualquier tipo de arma cortante o punzante y/o elementos regulados por la Ley 17.798″.

    En cuanto al crimen organizado, reiteró un planteamiento de su anterior cuenta anual y sostuvo que es “imprescindible impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar el dinero y los bienes obtenidos ilícitamente”.

    “Una nueva etapa”

    La Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público entrará en vigencia este año, con la incorporación de 221 nuevos cupos, dentro de los cuales hay 151 funcionarios y 70 persecutores.

    A principios de abril, en tanto, inició su operación la nueva Fiscalía Supraterritorial.

    Valencia dijo que se trata de “pasos decisivos” en el entendido de los cambios de la criminalidad en las más de dos décadas de funcionamiento del Ministerio Público.

    “Hoy iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento institucional no son solo reformas legales, sino el punto de partida de una nueva forma de persecución penal. Una etapa en la que la experiencia acumulada se transforma en capacidad de respuesta. Una etapa en la que debemos trabajar unidos y donde reafirmamos nuestra total colaboración, insisto, para trabajar con todas las instituciones del Estado para hacer frente a los desafíos. Una etapa en la que el compromiso de nuestros equipos se traduce en resultados concretos. Y una etapa en la que reafirmamos, con convicción, el rol del Ministerio Público como un actor central en la protección de la democracia, el resguardo del Estado de Derecho y la seguridad de todas las personas", cerró.

    Más sobre:Fiscalía NacionalMinisterio PúblicoÁngel ValenciaFiscalíaDelincuenciaSeguridad

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