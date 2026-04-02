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    Inicia operación de la nueva Fiscalía Supraterritorial: estará a cargo de causas a nivel regional y transnacional

    En una ceremonia encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia, el líder de esta nueva fiscalía, Miguel Ángel Orellana, destacó las opciones que permite el funcionamiento de este nuevo organismo del Ministerio Público, que estará dedicado principalmente a causas de crimen organizado o de asociaciones criminales.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Inicia operación de la nueva Fiscalía Supraterritorial: estará a cargo de causas a nivel regional y transnacional Fiscalía Nacional

    El fiscal nacional Ángel Valencia encabezó este jueves la ceremonia de puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial, la que será liderada por Miguel Ángel Orellana.

    Orellana cuenta con una experiencia de más de 20 años en el Ministerio Público. Antes de su llegada a la nueva Fiscalía Supraterritorial estaba a cargo de la sección de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

    Respecto a esta nueva Fiscalía, su principal tarea será la de coordinar al Ministerio Público en delitos vinculados, por ejemplo, al crimen organizado o con asociaciones criminales. Tendrá jurisdicción a nivel nacional y coordinará equipos a nivel regional e incluso nacional en casos que traspasen la frontera.

    “Lo que va a aportar la Fiscalía Supraterritorial es eso, es ver el panorama completo del país y entonces su función específica es coordinar y también impulsar causas propias que persigan organizaciones que operan tanto en distintas regiones y, junto con aquello, también a nivel transnacional”, señaló el fiscal Valencia.

    “Creemos que puede marcar un antes y un después desde el punto de vista de incentivar la coordinación, la colaboración entre las distintas regiones, las distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia criminal y también las agencias que colaboran en la persecución penal de élite”, destacó tras la instancia el nuevo fiscal supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

    El fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana Fiscalía Nacional

    Sobre su funcionamiento, Orellana detalló que esperan ir definiendo en el corto plazo los fenómenos y situaciones de las que se encargarán.

    “No vamos al caso a caso, vamos a enfrentar determinados fenómenos que ustedes conocen bien. Probablemente muchos de ellos son parte de la pauta de los medios de prensa”, explicó.

    En particular, como se señaló antes, se focalizarán en situaciones que involucren crimen organizado transnacional.

    “No va a estar concentrado en delitos asociados a corrupción pública, mas aquellos delitos que si tengan vinculación con crimen organizado y que se vinculen a la vez con delitos de corrupción pública van a ser abordados por nuestra Fiscalía”, precisó Orellana.

    Por otro lado, esta nueva fiscalía tendrá la capacidad de tomar tanto causas desde su origen como aquellas asignadas directamente por el fiscal nacional. En caso de discrepancia en resolución, la decisión recaerá en el fiscal nacional.

    Más sobre:Fiscalía SupraterritorialMiguel Ángel OrellanaÁngel ValenciaMinisterio PúblicoCrimen organizadoAsociación criminal

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