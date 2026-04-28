Subsecretario Rosende por llamado del PC a manifestaciones durante el 1 de mayo: “Lo tomamos con mesura, con tranquilidad”

“ Lo tomamos con mesura ”. Así respondió el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, al llamado conocido durante estos últimos días por parte del Partido Comunista de convertir la conmemoración del Día del Trabajador, este 1 de mayo, en uno de los primeros hitos de oposición callejera al gobierno de José Antonio Kast.

Así lo hizo saber el domingo pasado el presidente de aquella colectividad, Lautaro Carmona, quien en radio Nuevo Mundo señaló: “A mi juicio, el 1° de Mayo es el primer parlamento abierto del mundo popular y social capaz de levantar un contramensaje que sea muy propositivo, que demuestre, blanco sobre negro, la posibilidad de que se pronuncien por una sistematización de demandas que son legítimas, que tienen historia, que hay que defender y proyectar".

Mientras tanto, el senador del mismo partido, Daniel Núñez, señaló el lunes que la gente puede salir a las calles para manifestar su molestia por medidas como el proyecto de megarreforma o los posibles recortes propuestos en el oficio de parte de Hacienda.

“Si Kast quiere eso, él está haciendo la política perfecta para generar esa situación. Pero esa es la respuesta del gobierno, que no nos echen la culpa a nosotros después“, señaló.

Este martes en Desde la Redacción de La Tercera, Rosende fue consultado en particular sobre estas últimas palabras de Núñez.

“La verdad que nosotros hoy día estamos haciendo una reforma o llevando a cabo una reforma impulsada por el presidente Kast que lo que busca es básicamente cambiar un poquito el naipe”, comenzó explicando.

“Creemos que para poder generar efectos distintos hay que hacer cosas distintas. Y le digo que en la calle nosotros no hemos visto tampoco grandes diferencias en torno al objetivo que estamos persiguiendo”, continuó.

Para agregar: “Yo la verdad es que no digo que no haya personas que no, o sectores determinados que no estén de acuerdo con esto en particular, pero le diría también que la gente en la calle está consciente de que estamos en una situación en que hay que hacer algo distinto también para poder generar efectos distintos”.

Respecto a la “oportunidad” de generar un “contramensaje” señalado por Carmona, Rosende enfatizó: “Lo tomamos con mesura, lo tomamos con tranquilidad”.

“Queremos ver también cómo van también otros sectores y no solamente un partido político o un sector determinado de la sociedad, porque creemos que no son ellos los que representan también al 100% de las personas que viven y trabajan en este país ”, respondió.

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