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    Política

    Senador Núñez (PC) lanza duros descargos contra el gobierno: “Quiroz se ha convertido en un personaje muy poco confiable”

    Asimismo, el legislador comunista advierte que si el gobierno sigue la misma línea que ha llevado estas primeras semanas "obviamente la gente se va a indignar y va a salir a las calles" y añadió que Kast "está haciendo la política perfecta para generar esa situación".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Ad portas de que los diputados del Partido Comunista se reúnan con el gobierno para abordar la megarreforma para la reconstrucción nacional, el senador de la colectividad Daniel Núñez manifestó duros cuestionamientos al proyecto de ley.

    En conversación el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador insistió en que si el proyecto del Ejecutivo entra separado, su colectividad está abierto a aprobar la idea de legislar, no obstante como está, lo rechazarán e incluso recurrirán al Tribubnal Constitucional.

    Duros cuestionamientos a Quiroz

    Asimismo, el parlamentario se manifestó particularmente crítico con la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En particular por su postura rígida en la megarreforma y por el último oficio surgido de su cartera donde se recomendaba cortar algunos programas sociales.

    El ministro Quiroz se ha convertido en un personaje muy poco confiable. Yo no sé con qué domingo 7 nos va a salir próximamente y la verdad que esta falsa confianza también se avala por su currículum”.

    “Recordemos que el ministro Quiroz creó el modelo que permitió la colusión de los pollos (...) Entonces, con esos antecedentes, ¿qué puede esperar uno de él? La verdad que a mí cada día que pasa me alerto más de las nuevas sorpresas que nos va a dar“.

    Y siguió con las críticas al titular de Hacienda: “No he escuchado ninguna palabra del ministro Quiroz, ninguna, que diga algo a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, algo a favor de beneficios sociales, de derechos sociales. Hasta ahora hemos escuchado puras loas, que hay que cuidar a los grandes empresarios, de que toda la marcha de la economía del país depende de ellos”.

    “Esto es como muy parecido a lo que yo le escuchaba cuando era más joven a Pinochet: ‘Hay que cuidar a los ricos porque ellos hacen crecer al país’.Entonces, parece que el ministro Quiroz es parte de ese pensamiento propio de Pinochet”.

    Cuestionamientos a Kast

    También el senador Núñez, tuvo duras críticas contra el Presidente José Antonio Kast, esto luego de que el mandatario, durante un discurso en el consejo general de RN, cuestionara fuertemente la administracuión de su antecesor Gabriel Boric.

    ”Frente a las últimas declaraciones ayer del presidente Kast, yo creo que es una actitud pusilánime echarle la culpa a otro de los errores propios“, señaló el comunista.

    Asimismo, añadió que Gabriel Boric no tiene la culpa de lo mal que está haciendo las cosas el gobierno actual. Y en ese sentido lo que uno ve es más bien una táctica comunicacional. Mientras más errores y más problemas enfrente del gobierno, más atacan a Boric. Entonces la verdad es que esos es solo una receta comunicacional que yo creo que no tiene mucha seriedad ni mucho futuro".

    Megarreforma

    Sobre la megarreforma, Núñez aseguró que hoy en la conversación el ministro de la Segpres, José García Ruminot, entregarán una “bateria de propuestas”, aunque advirtió que si no se separa el proyecto entre las medidas tributarias y de reconstrucción ellos rechazarán la iniciativa.

    Creemos que rechazar la idea de legislar es muy importante porque es una señal política. La derecha lo hizo muchas veces. Muchas veces rechazó la idea de legislar. De hecho la reforma tributaria que pretendió el gobierno Presidente Boric fue rechazada en la idea de legislar”, sostuvo.

    “Entonces no nos pueden decir ahora que lo que ellos hicieron en el gobierno anterior y que lo defendieron y era legítimo, hoy día no es válido”, añadió.

    Asi, el senador sostuvo hoy, “hay varios temas en que uno pudiera decir que hay vicios de inconstitucionalidad. Hay que llegar a la convicción de cuáles son los más factibles de ganar, los más evidentes. Y de lo que yo he estado revisando, a mí me parece que un tema clave es esto que se ha llamado la invariabilidad tributaria”.

    Posibles movilizaciones

    Finalmente, el legislador se refirió al próximo Día del Trabajador y llamó a estar “muy atentos a lo que nos diga y al discurso que den los dirigentes y el presidente de la CUT” ese día, ya que según Nuñez, “los más golpeados con todas estas medidas (de Kast) son los trabajadores”.

    Y advirtió que la gente puede salir a las calles a manifestar su molestia.

    “Los trabajadores son los que están más que nadie alertas hoy día. Si el gobierno sigue con esta política, si liquida la alimentación en las escuelas a los niños vulnerables, si sigue con estos anuncios de que va a terminar con el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, si sigue anunciando recortes del presupuesto en programas que son del 15%, con un recorte del 15% de la salud pública no se sostiene. Bueno, obviamente la gente se va a indignar y va a salir a las calles

    En esa línea sentenció que: “Si Kast quiere eso, él está haciendo la política perfecta para generar esa situación. Pero esa es la respuesta del gobierno, que no nos echen la culpa nosotros después“.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDaniel NúñezPartido ComunistaMegarreformaJorge Quiroz

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