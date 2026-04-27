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    PC aleona fuerzas aliadas a convertir 1° de Mayo en el primer gran hito de expresión callejera contra Kast

    "Es el primer parlamento abierto del mundo popular y social capaz de levantar un contramensaje que sea muy propositivo... habrá que usar todos los mecanismos de la comunicación boca a boca, persona a persona, cuadra a cuadra, fábrica a fábrica, para hacer del 1° de Mayo una gran manifestación cívica", dijo el presidente del PC, Lautaro Carmona.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    La invitación fue cursada el pasado 30 marzo en una reunión realizada en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mayoría de las directivas de partidos opositores ya confirmó su participación en las actividades oficiales del Primero de Mayo.

    La marcha y el acto central, a juicio de algunos dirigentes de izquierda, será un espacio crucial, ya que podría transformarse en el primer gran hito de la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    De hecho, el ambiente político ya está caldeado. Por ejemplo, el megaproyecto del Ejecutivo que incluye una rebaja de impuestos a las empresas del 27% al 23%, con reintegración (los empresarios pueden descontar sus impuestos personales de lo que pagan sus sociedades) y con invariabilidad tributaria, es uno de los puntos que el bloque opositor pretende atacar. A ello se han sumado posibles recortes presupuestarios que está estudiando el Ministerio de Hacienda.

    “A mi juicio, el 1° de Mayo es el primer parlamento abierto del mundo popular y social capaz de levantar un contramensaje que sea muy propositivo, que demuestre, blanco sobre negro, la posibilidad de que se pronuncien por una sistematización de demandas que son legítimas, que tienen historia, que hay que defender y proyectar”, dijo el domingo, en Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

    El timonel del PC planteó que, aunque la convocatoria pueda ser limitada por la cobertura de los medios de comunicación masivos, “habrá que usar todos los mecanismos de la comunicación boca a boca, persona a persona, cuadra a cuadra, fábrica a fábrica, para hacer del 1° de Mayo una gran manifestación cívica con eje en los derechos de las y los trabajadores“.

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el senador Daniel Núñez (PC) llamó a estar “muy atentos a lo que nos diga y al discurso que den los dirigentes y el presidente de la CUT” el próximo Día Internacional del Trabajo, ya que -a su juicio-, “los más golpeados con todas estas medidas (del gobierno de José Antonio Kast) son los trabajadores”.

    Y advirtió que la gente podría salir a las calles a manifestar su molestia. “Los trabajadores son los que están más que nadie alertas hoy día. Si el gobierno sigue con esta política, si liquida la alimentación en las escuelas a los niños vulnerables, si sigue con estos anuncios de que va a terminar con el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, si sigue anunciando recortes del presupuesto en programas que son del 15%, con un recorte del 15% de la salud pública no se sostiene. Bueno, obviamente la gente se va a indignar y va a salir a las calles”.

    Más sobre:PolíticaOposiciónDía de los Trabajadores1° de Mayo

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