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    Confirman hallazgo de cuerpo de persona desaparecida en el incendio de casona en Barrio Yungay

    El hombre, de nacionalidad argentina y de 30 años, se encontraba en Chile trabajando.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó el hallazgo del cuerpo de la persona desaparecida en el incendio estructural registrado el pasado martes en la intersección de Libertad con Agustinas, en pleno Barrio Yungay.

    El 3º comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, detalló que iniciaron los trabajos pasadas las 7.00 horas de este viernes, y tras seis horas de trabajo los voluntarios encontraron a la víctima.

    “Tuvimos que asegurar el sitio por peligros posibles, derrumbes. Pero hemos llegado a la víctima y en este minuto ya se le informó al fiscal. El fiscal determinó que la Labocar fijara el sitio del suceso y, posteriormente a ello, debemos recibir la instrucción de la extracción de la víctima”, explicó Yévenes.

    El hombre era de nacionalidad argentina, de 30 años, que se encontraba en Chile trabajando. La madre de la víctima viajó desde Argentina luego de haber perdido el contacto con el joven.

    “Yo lo único que quiero es que se mueva esto y, si es posible, el fin de semana ya poder llevarme el cuerpo de mi hijo, las cenizas llevarlas a mi país y poder enterrarlas”, dijo en el matinal Tu Día.

    Labores de retiro de escombros

    Desde la Municipalidad de Santiago informaron que se inició las labores de retiro de escombros y demolición controlada del inmueble. El operativo permitió encontrar a la persona que permanecía desaparecida desde la emergencia.

    El director de Prevención y Seguridad Comunitaria del municipio, Arturo Urrutia, destacó el trabajo coordinado desplegado desde el inicio de la emergencia y el resultado de las labores desarrolladas durante esta jornada.

    Asimismo, Urrutia hizo un llamado a la comunidad a denunciar situaciones de riesgo asociadas a inmuebles con ocupación irregular, señalando: “Tal como ha señalado nuestro alcalde Mario Desbordes, es fundamental que los vecinos denuncien las casas tomadas, las subdivisiones ilegales o el arriendo abusivo cuando tengan conocimiento de estas situaciones. Como municipio realizamos importantes esfuerzos para recuperar estos espacios y devolver la tranquilidad y seguridad a los barrios de Santiago”.

    Las labores de retiro de escombros continuarán durante los próximos días bajo estrictos protocolos de seguridad y en coordinación con los organismos involucrados, con el objetivo de avanzar en la recuperación del entorno afectado por la emergencia y resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

    Más sobre:Barrio YungayIncendioBomberosHallazgo

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