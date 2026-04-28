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    Con mención a Boric y acompañado de Don Francisco, Kast presenta proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

    Asimismo, el Mandatario sostuvo que está seguro que la iniciativa contará con un gran respaldo en el Congreso.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Este martes el Presidente José Antonio Kast anunció el inicio de la campaña 2026 y el envío de un proyecto de ley para decretar el primer sábado de noviembre como el día de la Teletón, tal como se lo prometió a Mario Kreutzberger, también conocido como “Don Francisco”, en el último capítulo del programa “Las Caras La Moneda”, de Canal 13.

    Desde el instituto de Rancagua, el Mandatario entregó unas palabras valorando el trabajo de Teletón y asegurando además que esta petición de Don Francisco habría sido recogida por cualquier presidente de turno.

    “Esta es una solicitud que usted le ha planteado a todos. Nos tocó a nosotros justo el momento para concretar algo que le aseguro que todos quieren, que es la institucionalización del Día de la Teletón, y usted le agrega algo adicional, el día del encuentro de la familia. Y eso es muy valorable, y eso también es transversal, eso no es de un gobierno o de otro gobierno. Usted lo mencionó, aquí están todas las fuerzas políticas representadas, nadie se negó a colaborar”, dijo Kast al destacado animador.

    Siguiendo esa línea, Kast hizo un particular comentario sobre la edición anterior de este evento, mencionando a su antecesor, el expresidente Gabriel Boric.

    Nadie se habría negado a la solicitud que usted hizo, ninguno de los presidentes anteriores. De hecho en la última Teletón estaba el presidente Gabriel Boric, estaba con Jeannette Jara al lado, estaba todo el arco político presente. Gabriel Boric se había comprado la gabardina de (el cantante) Emanuel, a quien yo conozco y admiro, o sea, me encanta Emanuel, y él se la remató en la Teletón anterior. Bueno, ¿quién se la remató después? Yo, calladito por ahí, todavía no me llega", dijo entre risas.

    “Yo la voy a donar en la próxima Teletón, y después más adelante le tocará, no sé, para quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo presidente también, y hacemos una gabardina que circule por los distintos arcos políticos. Pero usted, a quien se lo hubiese planteado, estoy seguro que habría logrado el acuerdo unánime de que Chile respalde esta noble institución”, continuó.

    Por último, destacando la presencia de algunos parlamentarios en el lugar, el Presidente señaló: “Estoy seguro y porque los veo aquí, a todos los parlamentarios, diputados, senadores, que esto contará con un gran respaldo (en el Congreso)”.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricTeletónDon Francisco

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