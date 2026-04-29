A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atléticodemadrid

Este miércoles continúa la acción de la Champions League y llega el turno de la segunda semifinal, donde Atlético de Madrid recibe al Arsenal.

Los españoles se instalaron en la etapa tras dejar en el camino a Barcelona, mientras que los Gunners hicieron lo propio ante Sporting, por lo que se configura un esperado cruce por el boleto a la final.

El ganador de esta llave deberá enfrentarse ante el PSG o Bayern Múnich, que llevan un resultado preliminar en favor del cuadro de Paris.

Cuándo juega Atlético vs. Arsenal

El partido del Atlético de Madrid contra Arsenal es este miércoles 29 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes tienen su primer compromiso en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Arsenal

El partido de Atlético de Madrid contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.