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    Borrado por Nicolás Córdova e hincha de la UC: la vida de Favian Loyola, héroe de Audax ante el equipo de Chiqui Tapia

    Los itálicos salieron vivos de Argentina con un gol de última hora. El autor es el delantero, de una carrera atípica y quien, incluso, ha tenido que soportar desaires, como el del seleccionador.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La celebración de Favian Loyola después de anotarle a Barracas Central (Foto: Photosport) FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    La vida de Favian Loyola es tan atípica como la decisión que adoptó en la parte final del partido entre Barracas Central y Audax Italiano. No solo por la particular ortografía de su nombre. En el quinto minuto de adición, con el marcador favorable para el local, el delantero floridano hizo lo que la mayoría de los delanteros chilenos ya no se atreven a realizar: controló el balón y enfiló hacia el área rival. El corolario de la acción es tan distinto como genial: lo terminó clavando sobre el segundo palo del arco transandino.

    A la espectacular conquista la sucedió una celebración a la altura. Primero, una corrida desaforada y, luego un agradecimiento de rodillas y con la mirada puesta en el cielo ante la incrédula reacción de sus rivales. La escena raya la épica.

    Borrado por Nicolás Córdova e hincha de la UC: la vida de Favian Loyola, héroe de Audax ante el equipo de Chiqui Tapia

    Loyola no solo estaba festejando un gol. A los 20 años, ha marcado varios y tiene toda una carrera por delante para seguir anotando más. La celebración es más bien un desahogo, el resumen de una vida atípica y hasta una revancha.

    Nació el 20 de mayo de 2005, en la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune. Su padre es chileno y su madre, italiana. Cuenta, por lo tanto, con ambas nacionalidades. Su primer intento por aproximarse al fútbol en serio se produjo en Chile. Se probó en Universidad Católica, el club del que se ha declarado hincha, pese a que en su familia constituye una clara minoría: el clan se reparte entre adeptos de Colo Colo y Universidad Católica.

    Sin embargo, fue en su país natal donde obtuvo la oportunidad que esperaba. Se enroló en el Orlando City, donde completó su proceso formativo. En 2021, de hecho, obtuvo un título: el de la Nacional MLS Next. Meses después fue promovido al equipo B de la escuadra floridana, que compite en la MLS Next Pro. Marcó seis goles en 11 partidos durante la temporada 2022. Además, fue nombrado MVP en el MLS Next All-Star Game de 2022. El 2 de diciembre de ese año firmó como Jugador Cantera por la plantilla principal, por un plazo de tres años. Debutó el 1 de julio de 2023, en la victoria sobre Chicago Fire.

    El interés estadounidense y el desaire de Córdova

    Loyola alcanzó a defender a Estados Unidos. Fue parte del combinado norteamericano a nivel juvenil en dos tantas de partidos amistosos. En la primera se midió con Noruega y España. En la segunda, disputó la Slovenia Nations Cup ante Malta, Croacia y Escocia. Fue campeón y disputó la final ante los balcánicos.

    En junio de 2022, defendió por primera vez a Chile, en amistosos frente a Australia. Debutó a lo crack: con gol y asistencia. "Siempre quise jugar por Chile, pero nunca me mandaron nada hasta hace algunas semanas. Estoy feliz”, le había dicho a As. "Juego de extremo derecho, de “10″ o a veces por la izquierda. Me gusta actuar de mitad hacia arriba. Yo soy izquierdo, me gusta driblear y me gusta ganar. Por eso me gustan los chilenos, porque tienen pasión para ganar. Ellos nunca quieren perder. Si pierden, es como si perdieran la vida”, justificó.

    Dos años después, optó, definitivamente, por mantenerse en el combinado nacional. También le marcó a Canadá, en La Calera.

    El proceso terminó mal. El atacante no fue considerado en la nómina final para el Mundial por Nicolás Córdova. “Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, explicó esa vez, a modo de consuelo. Hoy le toca sonreír.

    Más sobre:Favian LoyolaAudax ItalianoCopa SudamericanaBarracas CentralChiqui TapiaFútbolFútbol Nacional

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