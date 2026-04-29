Motivación y actitud: las claves de Daniel Garnero para elevar el rendimiento de la UC ante Barcelona en la Libertadores.

Universidad Católica visita este miércoles a Barcelona en Guayaquil por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El partido se disputará a las 20 horas (19:00 en Ecuador) y encuentra al equipo estudiantil en un escenario complejo tras sus últimos resultados y luego del marcador del partido previo.

El martes, Cruzeiro derrotó a Boca Juniors, lo que dejó la tabla con ambos equipos en la parte alta con seis puntos. La UC suma tres unidades y Barcelona aún no registra puntos. En ese contexto, una victoria del cuadro chileno le permitiría escalar a puestos de clasificación por diferencia de gol.

La UC saltará este miércoles con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Claro que el optimismo que reinaba en San Carlos de Apoquindo se esfumó en una semana. Este encuentro se produce pocos días después de la caída ante la U en el Clásico Universitario. Algunas jornadas antes habían perdido ante Unión La Calera. Así se cortó de plano la alegría tras el triunfo ante Cruzeiro en Brasil. La rápida sucesión de partidos marca el panorama de la UC para este compromiso.

Tras el partido ante Universidad de Chile, el entrenador Daniel Garnero abordó el rendimiento del equipo. “Siempre le echo la culpa a nuestra posesión. No fuimos agresivos y, cuando la recuperamos, no tuvimos transiciones de ningún tipo. Perdimos muchos duelos individuales, por lo que se hizo un partido totalmente distinto al que imaginábamos”, explicó.

Justo Giani tuvo las dos opciones más claras de la UC ante la U en el Clásico Universitario. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La motivación

Pese al análisis futbolístico, en la precordillera el principal elemento es mantener la motivación para los distintos escenarios. El plantel considera el partido en Guayaquil como un punto relevante. El defensor Branco Ampuero se refirió a la importancia del contexto competitivo. “Hay torneos que, quieras o no, te motivan más, te dan un plus distinto, como una Copa Libertadores. Tiene un ambiente distinto totalmente. Entonces yo creo que por ahí va el mayor desafío, cómo el jugador puede ponerse en ese estado mental y darle la misma importancia a todos los partidos”, comentó.

Una declaración que hizo ruido para los fanáticos, pero que dentro del plantel se ha repetido. El delantero Justo Giani destacó la oportunidad de una reacción inmediata. “Hay que tratar de ser más constantes. Nosotros trabajamos para ganar siempre. Tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que se tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar); nosotros no. Tenemos entre semana un viaje, una revancha rápida, que es lo que el grupo quiere”, lanzó tras la derrota ante la U.

Contra el clima, pero la historia a su favor

El clima también forma parte de la planificación de la UC. El partido se disputará en Guayaquil con una temperatura estimada de 26 grados, con un 40% de probabilidad de lluvia y un nivel de humedad del 85%. Estas condiciones son habituales en la ciudad ecuatoriana y representan un factor a considerar en la carga física y en la gestión del ritmo de juego.

En el historial, la UC registra antecedentes positivos frente a clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores. En 12 partidos disputados ante equipos de ese país, el club suma ocho triunfos, un empate y tres derrotas. Entre esos resultados se incluyen victorias ante Emelec, Barcelona y El Nacional.

El último cruce entre Universidad Católica y Barcelona en la competencia se remonta a 1993, cuando ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final. En esa serie, el equipo chileno se impuso en los dos partidos, con un triunfo 3-1 en Santiago y una victoria 1-0 en Guayaquil. La UC fue finalista de esa edición del torneo.