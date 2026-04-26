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    La amarga reflexión de Garnero tras la caída de la UC en el Clásico Universitario: “Con nada, el rival nos pasó a ganar”

    El entrenador de los cruzados aseguró que el dominio de la U en el primer tiempo fue clave para inclinar la balanza en el Estadio Nacional.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Daniel Garnero en el Clásico Universitario entre la U y la UC ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El Clásico Universitario 202 fue azul. En un Estadio Nacional repleto, Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Universidad Católica, con solitario gol de Juan Martín Lucero, y se prende en la pelea de la Liga de Primera.

    En el desglose del trámite, se podría decir que fue un tiempo para cada elenco. La primera mitad estuvo marcada por un amplio dominio del equipo de Fernando Gago, que mostró una de sus mejores versiones desde su estadía en la tienda del Chuncho. En la segunda mitad, en tanto, los cruzados se adueñaron de la tenencia de la pelota y supieron inquietar en varias ocasiones. Sin embargo, el empate no pudo materializarse y tuvieron que masticar una amarga caída contra el clásico rival.

    La UC cayó en el Clásico Universitario ante la U. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En ese marco, Daniel Garnero evidenció la desazón por la pálida imagen que mostraron sus dirigidos en aquellos 45′ iniciales. “El análisis nuestro es: ¿Por qué tuvimos un primer tiempo tan deslucido? Con nada el rival nos pasó a ganar. Después nosotros intentamos, el segundo tiempo mejoramos y nos aproximamos más. Tuvimos opciones claras de gol, pero no tuvimos esa efectividad para meternos en partido. Si lo hubiésemos empatado, quizá teníamos esa chance para revertirlo como lo hemos hecho en otros partidos", partió diciendo al micrófono de TNT Sports.

    El DT argentino no encontró explicación para la poca respuesta que mostraron para frenar a la U. “Es algo que tenemos que ver y corregir. Me sorprende mucho lo del primer tiempo, no lo del segundo. El segundo es lo que buscamos, lo que queremos y proponemos. Le dimos un tiempo a un rival que nos sacó una ventaja que no pudimos revertir“, agregó.

    Por último, ahondó en la serie de errores que, a su juicio, marcaron la derrota de la Franja en la comuna de Ñuñoa. “Siempre le echo la culpa a nuestra posesión. No fuimos agresivos y, cuando la recuperamos, no tuvimos transiciones de ningún tipo. Perdimos muchos duelos individuales, por lo que se hizo un partido totalmente distinto al que imaginábamos”, cerró.

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