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    Uno a uno de la U: el destape de Juan Martín Lucero y el descaro de Ignacio Vásquez lideran el triunfo azul

    El equipo dirigido por Fernando Gago se impuso sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario, en un triunfo que tuvo varios puntos altos, varios de ellos juveniles como Agustín Arce o Lucas Barrera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ignacio Vásquez brilló en el Clásico Universitario. Foto: @udechile (X).

    Gabriel Castellón: casi un espectador en la mitad inicial. En el complemento tuvo un par de intervenciones sin mayor peligro y sobre el cierre dudó un remate de larga distancia que pudo significar algo más.

    Fabián Hormazábal: poca trascendencia en el primer tiempo, el juego pasó más por la otra banda. No tuvo mayores problemas hasta el complemento, donde la UC comenzó a atacar su sector. De los pocos que no son resaltables.

    Matías Zaldivia: fue la primera salida. Buena lectura como último hombre en la línea del offside, algo que sufrieron los delanteros rivales. Sólido tanto por abajo como por arriba. Lideró defensivamente al equipo en los momentos finales.

    Nicolás Ramírez: firme en los duelos y en los pelotazos rivales. Ambos zagueros se vieron cómodos en el cambio de perfil que realizó Gago.

    Marcelo Morales: grandísimo tándem con Vásquez. Asociativo y con criterio para pasar al ataque, pero también sólido en defensa. Una actuación destacable. Recibió una amarilla infantil por pelear con Rossel, que lo deja suspendido.

    Israel Poblete: gran desgaste físico en el despliegue. Clave en la presión alta para achicar espacios, como el resto de la medular.

    Lucas Barrera: el eje de la U, muy bien en la distribución. Inteligente limpiando las segundas pelotas y en las coberturas. Conectó el centro que terminó en el gol de Lucero. Pifió un despeje que pudo terminar en el empate.

    Agustín Arce: el nexo con el ataque. Por sus pies pasó el fútbol de los estudiantiles. Gran valor técnico en las pelotas paradas. Sirvió el tiro de esquina donde vino el gol. De lo más destacado.

    Maximiliano Guerrero: lejos de las acciones principales, aunque clave en la presión. Fue de lo más bajo en una U con varios puntos altos.

    Juan Martín Lucero: más suelto y participativo que de costumbre. Estuvo atento en el área para anotar la apertura de la cuenta y su primer gol con la U.

    Ignacio Vásquez: encarador, con mucha personalidad y descaro. Pidió la pelota constantemente e incomodó a la UC. El factor más importante en la ofensiva azul, sobre todo en el primer tiempo. Otro de grandísimo encuentro.

    Charles Aránguiz: ingresó por Agustín Arce y retornó tras un mes y medio fuera. Ayudó a manejar el juego en la mitad de la cancha.

    Lucas Assadi: entró por Ignacio Vásquez. Tuvo una opción sobre el final pero tardó en definir.

    Franco Calderón: sustituyó a Lucas Barrera para completar una línea de tres con el objetivo de sostenter el resultado.

    Javier Altamirano: ingresó sobre el final por Lucero. En el poco tiempo que jugó, tomó algunas malas decisiones que lo evidenciaron.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoCampeonato NacionalLiga de PrimeraUniversidad de ChileClásico UniversitarioLa UUniversidad CatólicaUCIgnacio VásquezJuan Martín LuceroLucas BarreraAgustín Arce

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