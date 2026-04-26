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    Uno a uno de la UC: el intrascendente partido de Palavecino y Martínez marcan la derrota cruzada

    Los bajos rendimientos en la mitad de la cancha fueron reflejo de los deslucidos circuitos de juego que planteó el equipo de Daniel Garnero.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Matías Palavecino tuvo un pobre Clásico Universitario ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Vicente Bernedo: no fue prenda de garantía en la salida con los pies, pero respondió con seguridad ante varios disparos frontales que tuvo la U. No pudo hacer nada para evitar el gol de Lucero.

    Branco Ampuero: fue la primera opción de salida de Bernedo, pero no pudo entregar balones con ventaja a los mediocampistas. En la segunda parte estuvo más sólido.

    Daniel González: actuación discreta como lateral improvisado. Se vio incómodo y tuvo que salir reemplazado al entretiempo.

    Juan Ignacio Díaz: se vio complicado en el inicio (como todo el equipo), pero con el correr de los minutos se afirmó.

    Eugenio Mena: una participación que pasó casi inadvertida. Nunca pudo adueñarse de la izquierda, por lo que fue el primer cambio de Garnero.

    Jhojan Valencia: su primer tiempo fue un descontrol total desde lo emocional, pues llegó tarde a los cruces y con exceso de fuerza. Le propinó una dura entrada a Marcelo Morales que le valió la amarilla.

    Jimmy Martínez: partido totalmente intrascendente para el volante. Pasó de ser el héroe en el triunfo contra Cruzeiro a ser un fantasma contra la U.

    Matías Palavecino: otro que protagonizó una deslucida actuación. Tenía la misión de ser el enlace entre el mediocampo y el ataque de la UC, pero no pudo asociarse en ninguna oportunidad. También fue reemplazado.

    Cristián Cuevas: al igual que Valencia, estuvo pasado de revoluciones, entrando a destiempo en varias ocasiones.

    Justo Giani: lo más peligroso de la UC en todo el partido. Fue el encargado de protagonizar dos ocasiones que pudieron significar el empate, pero la suerte no jugó a su favor.

    Fernando Zampedri: partido ingrato para el Toro, sobre todo por lo desasistido. Tuvo una sola chance sobre el final, pero Castellón le achicó bien.

    Sebastián Arancibia: fue una de las razones de la levantada de los cruzados en la segunda mitad. No se entiende que Garnero no lo haya puesto como titular.

    Fernando Zuqui: entró enchufado, con la claridad que Valencia no tuvo. Se adueñó de la mitad del campo y fue difícil que los volantes de la U se la quitaran. Al igual que Arancibia, debió estar desde el inicio.

    Alfred Canales: en su primera intervención se ganó una amarilla, pero en líneas generales respondió bien en lo que se le pidió: asociarse con sus compañeros y entregar la pelota limpia.

    Juan Francisco Rossel: entró como la opción de gol para buscar el empate, pero no incidió.

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