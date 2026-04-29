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    Cruzeiro vence a Boca Juniors en Brasil y pone presión a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Los mineiros, que jugaron un tiempo con uno más tras la roja de Adam Bareiro, ganaron 1-0 con un gol muy cerca del epílogo. Con esta victoria, la Raposa es segunda en el Grupo D con 6 puntos, tres más que los cruzados que se miden a Barcelona en Ecuador.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cruzeiro ganó a Boca Juniors en Belo Horizonte. FOTO: X @Libertadores.

    Cruzeiro está otra vez en carrera en el Grupo D de la Copa Libertadores. Los brasileños ganaron por 1-0 a Boca Juniors en Belo Horizote, suficiente para compartir el primer puesto con los argentinos, a tres de la Universidad Católica que juega este miércoles ante Barcelona, en Ecuador.

    Porque la derrota de la fecha pasada ante el visitante cruzado dejó mal herido a los mineiros. Obligados a conseguir un resultado que no los alejara de la clasificación, el anfitrión intentó agobiar desde el inicio a los transandinos.

    A los 2 minutos ya habían inquietado al portero Leandro Brey con un potente disparo del ecuatoriano Keny Arroyo que se fue junto al palo. En medio de esa fricción, el volante argentino Leandro Paredes se llevó la amarilla antes de los 10 minutos, situación que condicionó su actuar en el resto del duelo.

    Pero el partido, poco a poco, cayó en un vacío. La refriega propuesta por los xeneizes, además de la impericia de la Raposa para controlar la pelota en el mediocampo, fueron ensuciando el trámite de un encuentro que en la primera hora contó con escasas aproximaciones.

    Después de ese lapso de interrupciones y muy poco fútbol, un tiro libre de Arroyo intentó sacudir las intermitencias. Al otro lado, un centro cruzado de Adam Bareiro fue lo poco que ensayaron los dirigidos Claudio Úbeda en la primera fracción.

    Precisamente, el delantero paraguayo de Boca Juniors se convirtió en el villano de su equipo tras recibir la segunda tarjeta amarilla, justo en los descuentos de la primera fracción, evento que dejó a su escuadra con diez hombres para toda la segunda parte.

    Cerca del final

    Sin embargo, la ventaja numérica tampoco influyó en los primeros minutos del tiempo complementario. La imprecisión de los locales fue la mejor aliada de los argentinos, quienes no tenían la pelota, pero la fórmula predecible de su rival los dejaba indemnes.

    Con una evidente falta de ideas, Cruzeiro apeló a las pelotas detenidas para cambiar su destino. Así llegó la más clara, cuando el tiro de esquina servido por Matheus Pereira dejó solo al zaguero Fabrício Bruno, pero su cabezazo no encontró el arco, pasada la hora de partido.

    Pasados los 70 minutos, la escuadra transandina intentó salir de la asfixia. Una gran jugada personal de Exequiel Zeballos provocó una gran reacción de Otávio, golero de la selección Sub 20 de Brasil.

    En los minutos finales, la Raposa apuró el paso. Un remate con mucha dirección y una peligrosa llegada de Kaio Jorge fueron los primeros avisos. A los 83’, una gran jugada de este último jugador dejó solo al colombiano Néiser Villarreal para el 1-0 que, a la larga, fue definitivo.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCruzeiroBoca JuniorsUniversidad Católica

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