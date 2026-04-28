El mensaje de Branco Ampuero antes del partido de la UC contra Barcelona por la Libertadores: “Hay torneos que motivan más”

El mensaje de Branco Ampuero antes del viaje de la UC a Ecuador: “Hay partidos que motivan más que otros”.

En la antesala del duelo clave de la UC ante Barcelona por la Copa Libertadores, Branco Ampuero abordó el momento del equipo estudiantil. El defensor reconoció que el plantel enfrenta realidades distintas entre el torneo local y el plano internacional. “Creo que este partido es trascendental porque, en el papel, somos los dos equipos más débiles del grupo. Estamos conscientes de eso, pero tenemos la capacidad y así lo mostramos en Brasil. Podemos traernos algo de allá”, sostuvo.

Universidad Católica llega al compromiso tras dos derrotas en la Liga de Primera, aunque con el respaldo anímico que significó el triunfo como visitante ante Cruzeiro. “Hay torneos que, quieras o no, te motivan más, te dan un plus distinto, como una Copa Libertadores. Tiene un ambiente distinto totalmente. Entonces yo creo que por ahí va el mayor desafío, cómo el jugador puede ponerse en ese estado mental y darle la misma importancia a todos los partidos”, afirmó.

El zaguero también abordó la exigencia del calendario. “Al final lo que el futbolista quiere es eso, jugar todo el tiempo, entrenar lo menos posible y disputar la mayor cantidad de partidos. Físicamente yo me siento en mi mejor momento, no me quiero perder ningún partido por ningún motivo”, comentó.

Ampuero en el Clásico Universitario. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En esa línea, remarcó que la misión del plantel es mantenerse competitivo en cada competencia. “La misión que tenemos como club es estar peleando en todos los frentes. Sabemos que venimos de dos tropiezos, pero mantenemos viva la ilusión de mantenernos en ese grupo de avanzada en el torneo”, explicó.

Respecto al rival, Ampuero anticipó un partido de alta intensidad en Guayaquil. “Barcelona es un equipo grande y estar en un club así conlleva este tipo de situaciones. Me imagino que el ambiente va a ser similar al de esta Copa Libertadores. Nosotros tenemos la ambición de poder hacer un buen papel y vamos en busca de traernos algo de allá”, indicó.

El zaguero también valoró el regreso de Gary Medel, destacando el impacto que genera su presencia dentro del plantel. “Es un jugador de renombre, campeón, generación dorada, ha jugado toda su carrera en Europa. Él estando dentro de la cancha ya tiene un plus distinto. Estamos felices de poder contar con él de vuelta”, señaló.

Finalmente, Ampuero enfatizó que el equipo está preparado física y mentalmente para afrontar el desafío, pese a los recientes resultados adversos. “Sabemos el calendario apretadísimo que tenemos, pero es lo más lindo que te puede pasar como deportista, descansar poco y tener mucho para jugar. Vamos con todo ese optimismo, futbolísticamente tenemos con qué luchar”, cerró.