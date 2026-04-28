Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima con la misión de sostener su buen inicio en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima con la misión de ratificar su buen comienzo en la Copa Libertadores. El equipo chileno afronta la tercera fecha del Grupo B con la posibilidad de consolidarse en zona de clasificación y sostener el rendimiento que ha mostrado en sus dos primeras presentaciones en el torneo continental. Empató con Nacional en la Cuarta Región y luego venció a Universitario en Lima.

El encuentro se disputará este martes 28 de abril a las 22 horas en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué. El cuadro aurinegro llega ubicado en el segundo lugar de la zona, con cuatro puntos, los mismos que Nacional. Mientras que el conjunto colombiano se encuentra en la tercera posición con una unidad.

En el plano local, Coquimbo viaja tras una victoria en la Liga de Primera frente a Unión La Calera, resultado que le permitió escalar al octavo lugar de la tabla.

La formación de Coquimbo Unido ante La Calera. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

En lo futbolístico, el elenco chileno ha mostrado orden defensivo y eficacia en las transiciones de ataque. Así ganó en Perú. Son aspectos que han sido determinantes y que arrastran desde la campaña del año pasado, cuando eran dirigidos por Esteban González y fueron campeones de Primera División. La posibilidad de obtener un resultado positivo lo dejaría en una posición favorable de cara a la segunda rueda de la fase de grupos.

Por su parte, Tolima tiene la necesidad imperiosa de sumar en condición de local para mantenerse en la pelea por avanzar a octavos de final. El equipo colombiano perdió en su último partido por la liga cafetera ante Millonarios por 2-0 y en su presentación más reciente en la Copa Libertadores sufrió una derrota por 3-1 frente a Nacional.

El compromiso asoma como un duelo directo en la lucha por avanzar a la siguiente fase. Será transmitido por ESPN a través de Disney+.