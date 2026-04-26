Semana de copas: el panorama de los chilenos en la tercera jornada de Libertadores y Sudamericana

Entre martes y jueves, se desarrollará la tercera jornada de la fase grupal de los torneos Conmebol: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La semana anterior de actividad fue gloriosa para el fútbol local, con tres victorias de visitante, dos de ellas en Brasil (la UC, a Cruzeiro; y Audax Italiano, a Vasco da Gama). Se llegará al 50 por ciento de la ronda de grupos, por lo tanto se empezará a marcar el tránsito de los elencos, en pos de la clasificación.

En el caso de la Libertadores, Coquimbo Unido volverá a jugar en el exterior. El triunfo en Perú le mejoró la perspectiva a los piratas, en la pretensión de seguir en la arena internacional. En el grupo B, el campeón chileno tiene cuatro puntos y lidera con Nacional de Uruguay. Este martes, enfrentará a Deportes Tolima, en Colombia. La escuadra de Ibagué no ha ganado en la fase grupal, hasta la fecha.

Al día siguiente, será el turno de Universidad Católica. El triunfazo en Belo Horizonte removió los pronósticos del grupo D y le dio nuevos aires a los cruzados, tras la caída con Boca Juniors en el Claro Arena. El equipo de Daniel Garnero visita a Barcelona de Ecuador, que dirige el venezolano César Farías, que no tiene unidades en la zona tras perder en sus dos juegos. La UC tiene un buen recuerdo en el Estadio Monumental Isidro Romero de Guayaquil: venció por la mínima, con gol de Andrés Romero, clasificando para las semifinales de la Libertadores 1993 (llegaría a la final).

En el caso de la Copa Sudamericana, el único de los tres representantes nacionales que juega como forastero es Audax. Los itálicos enfrentan este martes a Barracas Central, en Buenos Aires, debutante absoluto en competencias internacionales. El cuadro de colonia es segundo del grupo G con tres unidades, gracias a su gran victoria sobre Vasco. El líder es Olimpia de Paraguay, con cuatro.

Foto: @sudamericana

En paralelo a Tolima - Coquimbo, por la Libertadores, O’Higgins recibirá a Boston River, en El Teniente. Continúa la seguidilla de partidos de los celestes y tendrán que enfrentar al rival, hipotéticamente, más abordable del grupo C. Tiene tres puntos, igual que Millonarios. Encabeza Sao Paulo, con seis. El que tiene la situación más compleja es Palestino. Sin Cristián Muñoz en la banca, los árabes tienen apenas un punto en la zona F. El miércoles recibirán a Gremio de Porto Alegre. Ya cuentan con una caída jugando en casa: ante Montevideo City Torque.

Barracas Central vs. Audax (martes, 20.00 horas)

Con cuatro lesionados terminó Audax Italiano el viernes por la noche, ante Limache. Problemas para Gustavo Lema de cara al juego del martes ante Barracas Central, en Buenos Aires. Si bien es un equipo que vive su primera experiencia internacional, no deja indiferente a nadie en el fútbol transandino por una razón poderosa: es el equipo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA. Barracas viene de igualar ante Racing, en Avellaneda, por el Apertura argentino. Está en zona de clasificación a los playoffs del torneo, sumando 21 puntos.

O’Higgins vs. Boston River (martes, 22.00 horas)

El O’Higgins de Lucas Bovaglio enfrentará, a priori, al rival más débil de su grupo. Los resultados muestran que Boston River de Uruguay no atraviesa por un buen presente. Perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, en todas las competencias.

El viernes, fue goleado 4-1 por Montevideo City Torque, en el campeonato uruguayo. Está en la parte baja de la tabla del Apertura, con 14 puntos en 13 partidos. Su jugador más reconocible es Gastón Ramírez (35 años), de extensa trayectoria en Europa y mundialista en Brasil 2014.

Tolima vs. Coquimbo (martes, 22.00 horas)

Deportes Tolima vuelve a enfrentarse a un elenco nacional. Fue rival de O’Higgins en la fase 3 de la Libertadores. El cuadro colombiano atraviesa momentos disímiles, porque tiene mejores resultados en el ámbito doméstico.

Si bien perdió en su última presentación (2-0 ante Millonarios), el elenco que dirige Lucas González está en zona de clasificación para los playoffs, con 30 puntos en 18 partidos. En la Copa está más urgido de sumar, tras empatar de local con Universitario y caer con Nacional, en Uruguay.

Barcelona vs. U. Católica (miércoles, 20.00 horas)

Barcelona de Guayaquil accedió a la fase grupal de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Argentinos Juniors y a Botafogo, en las fases previas. Tras caer con Cruzeiro, en casa, y ante Boca, en La Bombonera, no puede ceder más puntos si aspira a clasificar.

Los ecuatorianos, dirigidos por el venezolano César Farías, han tenido una campaña irregular: perdió tres de sus últimos cinco partidos. En ofensiva, confía en el argentino Darío Benedetto. El exariete de Boca, de 35 años, es el goleador del equipo en el campeonato local, con cuatro.

Palestino vs. Gremio (miércoles, 20.30 horas)

Uno de los grandes de Brasil visitará La Cisterna este miércoles. Desde lo económico, las diferencias son notables. Gremio es el segundo plantel más valorizado de la Sudamericana 2026, con 121,7 millones de dólares (solo lo supera Botafogo).

Pese a lo descrito antes, el equipo que dirige el portugués Luis Castro ha tenido una campaña de vaivenes. En el Brasileirao está fuera de la zona de clasificación a las copas, con 13 puntos en 12 partidos (solo tres triunfos). Cuenta con el portero Weverton, ex Palmeiras.