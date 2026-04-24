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    La peor tristeza de La Nona: Palestino decide despedir a Cristián Muñoz

    La derrota ante Deportes Concepción, en La Cisterna, gatilló un escenario que venía fraguándose hace varias semanas. El entrenador había llegado a los árabes a comienzos de temporada.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristián Muñoz, en el partido que Palestino perdió ante Deportes Concepción (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    A comienzos de temporada, Cristián Muñoz realizó una fuerte apuesta. La Nona venía de obtener el título de la Primera B con Universidad de Concepción y, por ende, de conseguir el ascenso a la Liga de Primera. Sin embargo, pese a la intención de los penquistas de que se mantuviera en la banca, el estratega optó por emigrar a Palestino. Tenía dos incentivos cruciales: estaría junto a su familia y participaría en la Copa Sudamericana.

    A cuatro meses de haber optado por los árabes, el entrenador deja La Cisterna. La dirigencia que encabeza Jorge Uauy optó por abortar la relación con el técnico después de la caída frente a Deportes Concepción. Hace varias semanas se venía dejando entrever la posibilidad de que el estratega dejara el club. Ni el triunfo sobre Colo Colo, en el Monumental, alcanzó para darle un nuevo aire.

    La peor tristeza de La Nona: Palestino decide despedir a Cristián Muñoz

    La caída ante los lilas terminó con la paciencia de los encargados de adoptar las decisiones en el club de colonia. Después del revés ante los sureños, se produjo una reunión exprés en el recinto, en la que se determinó finalizar el vínculo con el DT. El entrenador entendió las razones de la drástica determinación de la dirigencia. Se optó por la figura del ‘mutuo acuerdo’ para comunicarla.

    Palestino figura en el octavo puesto de la tabla de posiciones en el principal torneo criollo, con 14 puntos. En la Copa Sudamericana, consiguió dejar en el camino a Universidad de Chile. En la fase de grupos suma un punto en dos partidos. Integra el grupo F, con Montevideo City Torque, Gremio y Deportivo Riestra.

    Cristián Muñoz, el día que consiguió el ascenso con Universidad de Concepción (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    En el balance total, Muñoz dirigió 17 duelos, con cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas. El balance da como resultado un 37,2 por ciento de rendimiento.

    La Nona se transforma en el tercer entrenador caído en la actual temporada, después de Francisco Meneghini, quien tuvo que dejar anticipadamente Universidad de Chile, y Patricio Almendra, quien abandonó Deportes Concepción. Paradójicamente, el exvolante lila había conseguido el otro cupo de ascenso en la temporada anterior.

    Más sobre:PalestinoCristián MuñozLa Nona MuñozCristián La Nona MuñozFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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