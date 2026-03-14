La reflexión de Patricio Almendra tras dejar la banca de Deportes Concepción: “Les mentimos con los primeros partidos”

Deportes Concepción tuvo una noche difícil en La Florida. Este viernes, Audax Italiano consiguió una veloz ventaja sobre los Lilas, ya que antes de que terminara el primer tiempo el marcador ya estaba 3-0 a su favor. Los del Biobío intentaron acortar la diferencia en el segundo tiempo, pero carecieron de profundidad para batir el arco de Tomás Ahumada.

La derrota dejó a los recién ascendidos como últimos en la tabla con cuatro puntos de 21 posibles. La ubicación en la clasificación, tras siete fechas ya disputadas, llevó a la salida de Patricio Almendra de la banca del Conce, luego que el técnico lograra subir a la máxima categoría con el equipo.

Bajo el mando del nacional, el elenco cosechó una victoria contra Coquimbo Unido y un empate por 1-1 con Cobresal. Sin embargo, los cinco partidos que perdió, entre ellos el derbi penquista ante Universidad de Concepción, provocaron la separación con Almendra.

El adiestrador aclaró su situación después del encuentro. “Lo hablé con la gente del club, estábamos claros de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si el equipo ganaba y mostraba algo distinto. De lo contrario, yo tampoco estaba dispuesto a seguir”, declaró.

La reflexión de Pato Almendra

Patricio Almendra logró el ascenso con Deportes Concepción. Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

El ahora exDT del León de Collao expresó su desazón con los resultados. “Disculpas a la gente que esperaba más de este equipo. Les mentimos con las actuaciones de Uruguay y los primeros dos partidos, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más", mencionó el estratega al medio Sabes Deportes.

El exfutbolista se refirió al cambio de dinámica que no pudo generar. “Esa es una de las cosas del fútbol. Como jugador me pasó, desde el otro lado. Siento que el equipo necesita algo distinto, una idea o palabras diferentes. Eso a veces hace reaccionar al equipo”, pensó.

Almendra también le deseó un mejor pasar a la institución. “Espero que el cuerpo técnico que llegue le pueda sacar provecho al plantel, que lo que venga sea muy bueno para mí y el club. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club. El técnico que venga va a tener mi apoyo”, cerró.