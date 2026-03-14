SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La reflexión de Patricio Almendra tras dejar la banca de Deportes Concepción: “Les mentimos con los primeros partidos”

    El técnico abandonó el mando del conjunto lila, luego de caer por 3-0 ante Audax Italiano. Al finalizar el partido, se refirió a su paso y se disculpó con los fanáticos del Biobío.

    Por 
    Diego Donoso
    El técnico obtuvo cuatro de 21 puntos posibles. Foto: Marco Vazquez/Photosport.

    Deportes Concepción tuvo una noche difícil en La Florida. Este viernes, Audax Italiano consiguió una veloz ventaja sobre los Lilas, ya que antes de que terminara el primer tiempo el marcador ya estaba 3-0 a su favor. Los del Biobío intentaron acortar la diferencia en el segundo tiempo, pero carecieron de profundidad para batir el arco de Tomás Ahumada.

    La derrota dejó a los recién ascendidos como últimos en la tabla con cuatro puntos de 21 posibles. La ubicación en la clasificación, tras siete fechas ya disputadas, llevó a la salida de Patricio Almendra de la banca del Conce, luego que el técnico lograra subir a la máxima categoría con el equipo.

    Bajo el mando del nacional, el elenco cosechó una victoria contra Coquimbo Unido y un empate por 1-1 con Cobresal. Sin embargo, los cinco partidos que perdió, entre ellos el derbi penquista ante Universidad de Concepción, provocaron la separación con Almendra.

    El adiestrador aclaró su situación después del encuentro. “Lo hablé con la gente del club, estábamos claros de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si el equipo ganaba y mostraba algo distinto. De lo contrario, yo tampoco estaba dispuesto a seguir”, declaró.

    La reflexión de Pato Almendra

    Patricio Almendra logró el ascenso con Deportes Concepción. Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El ahora exDT del León de Collao expresó su desazón con los resultados. “Disculpas a la gente que esperaba más de este equipo. Les mentimos con las actuaciones de Uruguay y los primeros dos partidos, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más", mencionó el estratega al medio Sabes Deportes.

    El exfutbolista se refirió al cambio de dinámica que no pudo generar. “Esa es una de las cosas del fútbol. Como jugador me pasó, desde el otro lado. Siento que el equipo necesita algo distinto, una idea o palabras diferentes. Eso a veces hace reaccionar al equipo”, pensó.

    Almendra también le deseó un mejor pasar a la institución. “Espero que el cuerpo técnico que llegue le pueda sacar provecho al plantel, que lo que venga sea muy bueno para mí y el club. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club. El técnico que venga va a tener mi apoyo”, cerró.

    Más sobre:Liga de PrimeraPatricio AlmendraDeportes ConcepciónAudax ItalianoBicentenario de La Florida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino
    Chile

    Sujetos que ingresaron a robar un inmueble en La Serena mueren tras legítima defensa de vecino

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda
    Negocios

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Christiane Endler agranda su palmarés: es campeona de la Copa de la Liga de Francia con OL Lyonnes

    La reflexión de Patricio Almendra tras dejar la banca de Deportes Concepción: “Les mentimos con los primeros partidos”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Muere a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”
    Mundo

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”