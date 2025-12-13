Deportes Concepción ratifica como entrenador a Patricio Almendra para su regreso a Primera División

Deportes Concepción volverá a la máxima categoría del fútbol chileno tras 19 años. El León de Collao concretó su ascenso tras imponerse en la final de la liguilla sobre Cobreloa. El cuadro penquista ya planifica la temporada.

En medio de una serie de dudas sobre el futuro de la banca del club, Patricio Almendra, artífice de la heroica campaña que culminó con el retorno a Primera, fue ratificado como su entrenador para 2026.

“¡Sigamos rugiendo juntos en primera! Patricio Almendra continuará como Director Técnico de Deportes Concepción para la temporada 2026 en la Liga de Primera”, informó el equipo a través de sus redes sociales.

“El estratega lila continuará siendo parte de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos y que seguirá en este nuevo desafío“, continuó el escrito.

En ese sentido, Almendra seguirá al mando del León de Collao en lo que será su segunda temporada, la primera desde inicio de año. El técnico asumió en medio de la temporada en agosto, tras la salida de Manuel Suárez. Bajo su dirección, Concepción cerró en el sexto lugar de la Primera B, clasificando a la liguilla, donde finalmente terminaría imponiéndose.

Huerta continúa en Cobresal

Cobresal también anunció a técnico para la siguiente temporada. En rigor, ratificó, ya que Gustavo Huerta continuará al mando de los mineros, en lo que será su novena temporada en el club.

“En los últimos ocho años el mundo ha sufrido grandes cambios, pero en nuestro banco siempre ha perdurado la fuerza, pasión y amor por Cobresal”, indicó el equipo en sus redes sociales.

“Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida”, cerró Cobresal en su anuncio oficial.

Huerta será el encargado de liderar a un equipo que tiene como objetivo acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los mineros consiguieron su clasificación tras obtener el séptimo lugar de la Liga de Primera.